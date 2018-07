Molkenberger taufen ihre Glocke

Annemarie Diehr

Molkenberg (MOZ) Am Sonnabend wird die Glocke im neuen Glockenstuhl auf dem Molkenberger Dorfplatz geweiht. Um 15 Uhr findet die Taufe statt, dabei werde auch an die Geschichte der Glocke und ihren Weg von Fürstenwalde nach Molkenberg erinnert, sagt Christin Bödewig vom Ortsbeirat. Der Bau des Glockenstuhls wurde durch Geld aus dem Bürgerbudget der Stadt Fürstenwalde möglich. Bis Dezember 2010 hing die Glocke in einem Holzgerüst neben der Kapelle. Dann lief der Pachtvertrag für die Fläche aus und der Glockenstuhl wurde abgerissen. Die neue Konstruktion steht seit Januar; mehr als 200 Kilogramm wiegt die an ihr befestigte Glocke, die 1923 in Apolda gegossen wurde. Zu hören ist sie auch am 4. August, dann feiert Molkenberg mit der traditionellen Kaffeetafel sein Dorffest.