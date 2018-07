Bibelszenen in leuchtenden Farben

Jörg Kühl

Manfred G Manfred G. Fedler, Maler aus Fredersdorf, stellt in der Marienkirche Beeskow Acrylmalerei mit biblischen Szenen aus. Die Ausstellung heißt „Anfang und Ende – Schöpfung, Passion, Offenbarung“ und ist bis 31. Oktober in der Kirche zu sehen. Eröffnet wird die Ausstellung heute um 18 Uhr.

Im Chorraum des Mittelschiffs hat der Künstler insgesamt 30 großformatige Bilder aufgehängt. Sie zeigen Motive aus dem den biblischen Zyklus. Angefangen von der Erschaffung der Welt über die Kreuzigung Jesu bis hin zur Auferstehung und Offenbarung. Der Betrachter hat die Möglichkeit, bei einem Spaziergang durch den Chorraum im Uhrzeigersinn eine Reise vom Alten ins Neue Testament zu machen.

Die Bilder hat der Märkisch Oderländer mit farbkräftigen Acrylfarben auf Hartfaserplatten aufgetragen. Normalerweise arbeitet er mit Ölfarben. „Die hier verwendeten Materialien kommen mit der Feuchtigkeit, die in vielen Kirchen herrscht, gut zurecht“, so der Künstler. Mit seinen Werken ist Fedler in vielen Kirchen unterwegs, und das schon seit 2004.

Manfred G. Fedler wurde 1938 geboren. Seine Lehrer waren Diplom-Kirchen-Malermeister Wolfgang Hergerth und der Dresdner Maler Friedrich Schoch. Mit seinen Vorbildern Lovis Corinth und Max Beckmann fühlt sich Manfred G. Keller dem Expressionismus nahe. Seine Bilder sind aber noch so gegenständlich, dass man nicht blinzeln muss, um die Motive zu erkennen. Ein übermannsgroßes Ölgemälde mit dem Titel „Ökumenische Bewegung“ ist in der Friedenskirche Frankfurt (Oder) zu sehen.

Vernissage „Anfang und Ende – Schöpfung, Passion, Offenbarung“: Malerei von Manfred G. Fedler heute um 18 Uhr in der Marienkirche Beeskow. Die Kirche ist täglich von 10 bis 17 Uhr, sonntags und an Feiertagen von 12 bis 17 Uhr geöffnet.