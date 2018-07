Neubaupläne für ein Uckermark-Center

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Das in die Jahre gekommene Uckermark-Center in der Prenzlauer Straße soll einem kompletten Neubau weichen. Der Rewe-Konzern will hier ein modernes, barrierefreies Einkaufszentrum nach ökologischem Baukonzept errichten.

Die Fassade bröckelt, Ziegel lösen sich, Schaufensterscheiben sind vernagelt oder zugeklebt. Die besten Zeiten des Uckermark-Centers sind sichtlich vorbei. Seit Ewigkeiten wurde hier nicht nennenswert investiert. Geschäfte und Gastronomie stehen teilweise leer. Dennoch ist der Rewe-Markt in Angermünde sehr gut frequentiert. Und das soll so bleiben und noch viel besser werden, plant die Rewe-Gruppe als Gebäude- und Grundstückseigentümer.

Sie will den Angermünder Standort nicht nur erhalten, sondern aufpeppen. Hier soll ein attraktiver Neubau entstehen, der modernen und ökologischen Anforderungen gerecht wird. Der bestehende Gebäudekomplex, der Anfang der 1990er Jahre gebaut wurde, soll dafür abgerissen werden. Eine Sanierung des maroden und unzweckmäßig verwinkelten Komplexes sei unwirtschaftlich.

Neben dem Rewe-Supermarkt und einigen vermieteten Geschäften, wie Ernstings family und Dänisches Bettenlager, beherbergt der Komplex auch eine Spielothek, Büroräume und Wohnungen, sowie ein Restaurant. Die verbliebenen Mieter müssen ausziehen. Dafür hatte der Eigentümer Zeit und Unterstützung zugesagt. Viele Räume stehen ohnehin seit Jahren leer.

Rewe plant, am gleichen Standort ein Einkaufszentrum mit einem Lebensmittelvollsortiment als Frischemarkt zu bauen sowie Verkaufsfläche für Fachmärkte bzw. Einzelhandel und Gastronomie zu vermieten. Insgesamt sind 5130 Quadratmeter Verkaufsfläche geplant. Davon will Rewe selbst 3650 Quadratmeter nutzen und sich damit um 195 Quadratmeter leicht vergrößern. Um künftig den Energiebedarf stark zu reduzieren, soll Tageslicht genutzt werden, was auch eine angenehmere Atmosphäre für Kunden und Mitarbeiter bedeutet. Die Gänge werden breiter, die Regale niedriger gestaltet, um auch der zunehmenden älteren beziehungsweise weniger mobilen Bevölkerungsgruppe gerecht zu werden. Auch behindertengerechte Toiletten sind geplant. Wohnungen und Büros wird der Neubau jedoch nicht mehr vorsehen.

Der große Parkplatz bleibt erhalten. Außerdem soll eine neue Wegeverbindung für Fußgänger und Radfahrer zwischen Rewe-Markt und dem Wohngebiet Templiner Straße errichtet werden. Die Rewe-Gruppe hat in Abstimmung mit der Stadt Angermünde das Neuruppiner Stadtplanungsbüro Plankontor Stadt und Land GmbH beauftragt. Mit dem Bebauungsplan ist auch eine Umweltprüfung verbunden. Außerdem hat sich der Investor bereit erklärt, ein Gutachten zur Einzelhandelsverträglichkeit in Bezug auf die Verkaufsflächenerweiterung erstellen zu lassen. Die Kosten für Planungen und Gutachten übernimmt die Rewe Markt GmbH als Vorhabenträger. Voraussichtlich Ende nächsten Jahres könnte es losgehen.