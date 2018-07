Rettungsdienst kurz vor der Fertigstellung

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Das neue Rettungsdienstzentrum der Gemeinnützigen Rettungsdienst Märkisch-Oderland GmbH (GRMOG) wird am 22. September mit einem Tag der offenen Tür eingeweiht. Das gab Geschäftsführer Armin Viert bei einem Vor-Ort-Termin auf der Baustelle unweit des S-Bahnhofs Strausberg-Nord am Dienstag bekannt.

Seit der Grundsteinlegung im März 2017 ist auf der etwa 5000 Quadratmeter großen Fläche in der Straße „Am Biotop“ einiges passiert. Gebaut wurden dort eine Rettungswache, ein Sitz für die Verwaltung sowie ein Ausbildungszentrum. Die drei Gebäude ersetzen die Räumlichkeiten, die der Rettungsdienst bisher beim DRK-Kreisverband Märkisch-Oder-Spree neben dem Krankenhaus an der Prötzeler Chaussee angemietet hat, und das alte Verwaltungsgebäude in Bad Freienwalde, das einer Feuer- und Rettungswache weicht. Die Kosten für das Bau-Projekt in Strausberg liegen bei etwas mehr als 8,4 Millionen Euro.

Während die Verwaltung schon am nächsten Dienstag umzieht und die Rettungswache bereits in der darauf folgenden Woche, ist das Ausbildungszentrum erst Anfang September startbereit. „Dort haben die Elektriker, Trockenbauer und Maler noch einiges zu tun“, sagte Armin Viert. Vor allem das Ausbildungszentrum – bisher hatte der Rettungsdienst dafür kein eigenes Gebäude – soll den Betrieb fit für die Zukunft machen. „Wir wollen die Zahl der Auszubildenden weiter erhöhen“, erklärte er. Wurden vor drei Jahren noch fünf Notfallsanitäter pro Ausbildungsjahrgang aufgenommen, sind es derzeit sechs. Im nächsten Jahr sollen es acht sein. Die Nachfrage ist groß. Mehr als 100 Bewerbungen gehen jährlich ein.

Der Rettungsdienst des Kreises reagiert mit seiner Ausbildungsoffensive schon jetzt auf den demografischen Wandel. „In den Jahren von 2023 bis 2028 gehen etwa 60 Kollegen in den Ruhestand, da wollen wir vorbauen“, erklärte Arnim Viert. Die Ausbildung sei die einzige Möglichkeit, Nachwuchs zu gewinnen. Mit der Erhöhung der Zahl der Lehrlinge könne man schon ab Mitte 2019 die Rettungsdienstplanverordnung des Landes erfüllen, die vorsieht, dass bis Ende 2020 pro Rettungsfahrzeug mindestens ein Notfallsanitäter an Bord ist.

Die Ausbildung neuer Kräfte allein werde aber nicht ausreichen, um die Mitarbeiterzahl konstant zu halten. Daher hofft Viert, dass das neue Zentrum in Strausberg auch Arbeitskräfte von außen anzieht. Insgesamt hat der Rettungsdienst 190 Mitarbeiter, davon sind 160 im Rettungsdienst tätig. Jeder von ihnen bekommt pro Jahr 32 Stunden Fortbildung. Außerdem muss der Rettungsdienst zusätzlich die Qualifikation der Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern bewerkstelligen. Im Jahr 2017 wurden allein für diese Aufgabe 10 000 Ausbildungsstunden benötigt, sagte Armin Viert. Der Beruf des Notfallsanitäters ersetzte ab 2014 den des Rettungsassistenten. Auch dafür werden die sechs neuen Seminarräume, vier im Ausbildungszentrum, zwei im Verwaltungsgebäude, dringend benötigt. Die kleinsten Räume bieten zwölf Personen Platz, der größte – ein Saal – sogar 200 Gästen.(mst)