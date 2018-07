Die Hälfte der Runden sind gedreht

Am Anstieg wird es eng: Auf der Rennstrecke in den Müllerbergen kommt es nach der Startgeraden beim Einbiegen in die erste Kurve schon mal zu Kollisionen. Am 23. September empfängt der MC Schwedt die brandenburgischen Fahrer in vier Klassen. Das große Event richtet er im nächsten Jahr aus, wenn er Gastgeber für die Team-Europameisterschaften Seitenwagen und Quads ist. © Foto: Carola Voigt

Carola Voigt

Schwedt (MOZ) In den Berlin-Brandenburg-Meisterschaften legen die Motocross-Fahrer gerade eine Pause in die doch lange Saison ein, die am 2. April begann und am 14. Oktober endet. In elf Klassen sind verschieden viele Läufe ausgetragen worden. Dabei sind uckermärkische Fahrer durchaus noch im Rennen um Titel.

Die Jüngsten (6 bis 9 Jahre) mit ihren 50 Kubikzentimeter-Maschinen haben bisher fünf von neun Wettkämpfen absolviert. In der Gesamtwertung wird die Uckermark ganz gut durch Arik Walter vom MSC Parmen, der mit 187 Punkten auf Platz 3 steht und Tim Stüdemann vom MSC Kieskuhlenterror Gramzow auf Platz 4 (164) vertreten.

Gleich zwei Lokalmatadore stehen im Führungstrio der65 ccm Klasse der Acht- bis Zwölfjährigen. Hier sind fünf von zehn Rennen gefahren worden. Linus Lorens vom MSC Templin hat als Zweiter mit 209 Punkten nur 36 Zähler Rückstand zum Ersten Jan-Eric Kettner aus Eberswalde (245). Auf dem Bronzeplatz steht momentan Aron Walter vom MSC Kieskuhlenterror Gramzow (184).

Kinder und Jugendliche von zehn bis 16 Jahre fahren 85-ccm-Maschinen. Nach vier von sieben Rennen platziert sich Erik Rakow vom MC Uckermark Prenzlau auf dem zweiten Platz (124). Nick Domann vom MCC Bensdorf führt das Feld mit 145 Zählern an. Bei den Youngsters stehen nach zwei Rennen zwei Templiner auf dem Podest. Lasse Lorens führt das Klassement mit84 Punkten an, Teamkollege Hannes Kischio hat als Dritter bisher 68 Punkte eingefahren.

Im Clubsport (125 bis 650 ccm) steht Max Knobel vom VfL Vierraden nach fünf von acht Wettbewerben auf einem respektablen fünften Platz (132). Kevin Menze vom MSC Bestensee ist mit 204 Zählern der Erstplatzierte.

In der MX-1-Klasse steht Florian Kunkel vom MSC Parmen bei 199 Zählern auf Rang 6. Der Luckauer Alexander Fiedler hat als Erster schon 257 Punkte auf seinem Konto. Den sieben Rennen folgen nach der Sommerpause nur noch zwei.

Bei den MX-2-Fahrern stehen zwölf Wertungsläufe im Jahreskalender. Nach vier Rennen steht Kilian Ramm vom MSC Kieskuhlenterror Gramzow als bester Uckermärker auf Platz 9. Er hat 78 Punkte, der Führende, Hannes König aus Eberswalde, hat 177 Zähler.

Die Senioren ab 35 Jahre haben bisher fünf Wettkämpfe hinter sich. Mit 231 Punkten hat hier der Angermünder Oliver Simon, der für den MSC Kieskuhlenterror startet, die Spitzenposition inne. Mit Danny Siromski (MSC Parmen/156(5.), Thomas Günter (Kieskuhlenterror/116/6.) und Vico Briesewitz/Kieskuhlenterror/66/10.) stehen drei weitere Uckermärker in denTop-Ten. Die Oldies über 45 Jahre haben auch fünf Stationen absolviert. Mario Wetzel vom VfL Vierraden ist Siebter (97) und Heiko Steinmann vom MSC Templin Zehnter.

Bleibt noch die Ladies-Klasse. Hier ist mit Julia Matznick vom MSC Kieskuhlenterror Gramzow nur eine Uckermärkerin vertreten. Für sie lief es noch nicht optimal. Nach vier Rennen rangiert sie auf Platz 9 (90). Mara Benecke vom MCC Bendorf hat als Erste bereits 200 Punkte eingefahren

Am 4./5. August geht es dann für die Motocrossfahrer beim MC Jessen in die zweite Saisonhälfte. Hier geht es um Punkte in den Klassen 65 ccm, MX2, Clubsport und Senioren. Erst am 23. September ist der MC Schwedt Ausrichter für Landesmeisterschaftsläufe in den Klassen 65 ccm, MX2, Senioren ab 35 Jahre und Ladies.