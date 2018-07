Storkower Gäste in Storkow

Janine Kieshauer, Axel Kussicke

Storkow (MOZ) Gut 500 Besucher zählte der Storkower SC bei seinem Vereinssportfest. Ein buntes Programm bescherte Jung und Alt viel Abwechslung und noch mehr Spaß.

Wie bei solchen Gelegenheiten üblich, präsentierten sich die einzelnen Abteilungen des Vereins, wurde von deren Angeboten eifrig Gebrauch gemacht. So beim Normal-, aber auch Groß-Schach, und bei der neu gegründeten Tischtennissparte. Den größten Anteil am sportlichen Programm aber hatte natürlich die mit Abstand mitgliederstärkste Fraktion: Neben dem obligatorischen Torwandschießen, der Messung der Schussgeschwindigkeit und diversen Ballspielen gab es die gesamte Breite des Storkower Vereins-Fußballs zu erleben. Mädchen und Jungen, Frauen und Männer zeigten ihr Können auf dem Rasen, mal in internen Duellen, mal gegen Gastmannschaften. So traf die einheimische Frauenmannschaft, die sich in der kommenden Saison in der Landesliga beweisen will, auf den künftigen Meisterschaftsrivalen SV Babelsberg 03, und unterlag mit 1:9. Aber noch ging es ja nicht um Punkte, sondern um den Spaß am Spiel.

Der komplette Beitrag: FuPa Brandenburg