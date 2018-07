Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Die Leistung aus der Rückrunde der abgelaufenen Saison bestätigen und den Blick nach vorn richten – so lautet die Devise von Christian Mlynarczyk, Spieler-Trainer des FSV Union Fürstenwalde II, für die neue Spielzeit in der Fußball-Landesliga Süd. Der 34-Jährige startete am Montagabend mit seiner Mannschaft, von der 14 Akteure anwesend waren, in die Vorbereitung.

Neu im Kader sind Torwart Adrian Haase, der von Liga-Kontrahent Blau-Weiß Briesen kam, sowie die A-Junioren Alilou Fadigo Savadogo und Stephane Pharel Iyaba. Das Team verlassen haben wegen Beruf/Umzug Torwart Max Noppe und Ferdinand Foute Sidije sowie Enrico Schübler und Pawel Flemming, die bereits am Ende der Vorsaison verabschiedet worden waren. Der komplette Beitrag: FuPa Brandenburg