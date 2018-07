Vor dem sechsten Start auf Hawaii

Claudia Lipinsky

Frankfurt (Oder) (Kerstin Bechly) Triathlet Goetz Lipinsky vom MSV Tripoint hat sich zum sechsten Mal für den legendären Ironman Hawaii qualifiziert. Dies gelang ihm als 17. der Altersklasse M 45-49 beim Mainova Ironman in Frankfurt am Main.

Um 6.40 Uhr fiel der Startschuss für die 3000 Altersklassentriathleten, denen zuerst 3,8 km Schwimmen im Langener Waldsee bevorstanden. Lipinsky benötigte 1:03:36 Stunden und wechselte auf die Radstrecke. Diese war in diesem Jahr etwa acht Kilometer länger und von starkem Wind bei sommerlicher Hitze geprägt. Diese Distanz wurde vom MSV-Athleten in 5:21:57 h absolviert.

Der abschließende Marathon über 42,195 km verlief über vier Runden auf flacher Strecke am Mainufer entlang. Nach 3:23:11 h finishte Goetz Lipinsky auf dem Römerberg. Der Lohn nach 9:57:01 war die sechste Qualifikation für den legendären Ironman Hawaii. Dies wurde mit einer Anerkennungsplakette zu 40 Jahre Ironman Weltmeisterschaft in Kailua-Kona, dem Startort der Sportveranstaltung, besiegelt.

„2009 habe ich zuletzt am Ironman Hawaii teilgenommen. Ich wollte es noch mal schaffen, nachdem ich mich vor zwei Jahren trotz der besseren Zeit von 9:37 Stunden nicht qualifizieren konnte. Und ich wollte unter zehn Stunden bleiben“, beschreibt Goetz Lipinsky seine Motivation. Ob man es zu diesem Ironman schaffe, sei ein bisschen wie Roulette, denn nicht die Zeit, sondern die Platzierung entscheide. Und es müssten die Bedingungen stimmen. „Durch den Wind gestaltete sich das Radrennen in Frankfurt bei den Konkurrenten langsamer, das kam mir entgegen. Mit meinem Marathon war ich besonders zufrieden. Das ist meine Stärke. Ich war zügig angegangen und lag nach der halben Strecke bei etwa 1:35 Stunden“, fasst Lipinsky zusammen, der bei seinem dritten Start in der Mainmetropole inzwischen von der Streckenkenntnis ein wenig profitiert.

Neben ihm war mit Steffen Steiner (M 55) ein zweiter Tripointler angetreten. Er erreichte mit solider Leistung und 6:29:10 nach zwei Disziplinen die Wechselzone in der Innenstadt. Steiner kämpfte sich nach 14:33 h ebenfalls ins Ziel und wurde mit den Worten: „You are an Ironman“ empfangen.