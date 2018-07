Titel geht an zwei Hamburger

Stefan Juda

Frankfurt (Oder) (MOZ) 37 Teams nahmen am 4. Helene-Beach-Mixed-Cup im Beachvolleyball am Helenesee teil. Im Finale des von der Pro Helene Betreiber GmbH unterstützten Turniers setzen sich die Hamburger Steffi Dinnies/Tobias Lorenz gegen die Berliner Jeanette Czoly/Christoph Liebsch durch.

Das Teilnehmerfeld konnte sich wieder sehen lassen. Die Leistungsbreite reichte vom Hobbyspieler über Spieler und Spielerinnen der dritten Liga bis hin zu Spielern der ersten Bundesliga, die im Sommer den Ausgleich im Sand suchen.

Am Sonnabend wurden die Vorrunden gespielt. Die Frankfurter Wassermanufaktur stellte über 100 Liter speziell gefiltertes Wasser für die Teilnehmer bereit, was bei den heißen Temperaturen dankend angenommen wurde. Am Sonntag ging es für 24 Teams in die A-Final Double-Out-Spielphase. Die verbliebenen Teams spielten ihren Sieger im B-Finale unter sich aus.

Im A-Finale konnte sich die aus Hamburg angereisten Vorjahreszweiten Steffi Dinnies/Tobias Lorenz direkt in das Finale spielen. Am Ende standen sie dem Berliner Team Jeanette Czoly/Christoph Liebsch gegenüber, welche sich nach einer Niederlage in der dritten Runde durch den Verliererbaum kämpfen mussten.

Nach einem spannenden Finalmatch setzten sich Dinnies/Lorenz in zwei Sätzen gegen die Berliner durch und holten sich den Titel. Platz drei sicherten sich die Vorjahresvierten Tatjana Sende/Michel Schlien vor Katja Bichel/Thorben Green (alle Hamburg).

Das B-Finale gewannen die Frankfurter Bonita Thomas/Erik Fischer gegen die Hamburger Lina Hollenbach/Achim Brenner. Platz drei ging an das Team Susanne Hübscher/Christian Lauermann.

Die Sieger des A-Finales konnten sich als Preis über Freikarten zum Helene-Beach-Festival freuen. Für die Platzierten gab es Sachpreise vom Sportgeschäft Holzinger sowie der Gesundheitsmanufaktur. Am 11./12. August wird der Helene-Beach-Cup in nunmehr 24. Auflage an gleicher Stelle stattfinden. Auch hier sind wieder hochkarätige Gäste zu erwarten.

Weitere Informationen: www.beachvolleyball-ffo.de.