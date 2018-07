Furioses Finale krönt Saison

Mario Quast

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die jüngsten Handballerinnen des Frankfurter HC haben sich erfolgreich in die Sommerpause verabschiedet. Die E-Jugend gewann den Pasewalker Jox-Cup und auch die zweite E- und die F-Jugend schlossen das Turnier mit guten Platzierungen ab.

Das war noch einmal ein richtiges Saisonfinale: Die E-Jugend des FHC kehrt mit den Siegerpokalen vom Pasewalker Jox-Cup nach Hause zurück. Aber auch die zweite E und die F konnten sich mit einem hervorragenden Bronzeplatz bei dem Turnier in Norddeutschland gegen die oftmals älteren Jahrgänge bestens behaupten. Der Saisonabschluss war noch einmal ein furioser Abschied in die Sommerferien.

Der Pasewalker Jox-Cup wurde genutzt, um die neuen Mannschaften der D, E und F auf die Saison 2018/19 einzustimmen. „Wir waren auf die Auftritte der neuen E und F gespannt. Diese Teams standen in dieser Konstellation zum ersten Mal gemeinsam auf der Platte. Sie haben sich überraschend schnell gefunden und sowohl spielerisch als auch kämpferisch überzeugt“, erklärte Trainer Mario Quast.

Im Vorjahr konnten die Frankfurterinnen nur ein mageres Pünktchen ergattern. Doch dieses Mal konnten die Mannschaften des gastgebenden Pasewalker HV, Stavenhagener SV oder SV Burg Stargard die künftige D kaum einmal ernsthaft gefährden. So konnten die Trainer Sebastian Bähr und Nils Dochow verschiedene Varianten und Spielsituationen testen. „Wir haben mehrfach die Positionen verändert, um die Spielerinnen auf die künftigen Herausforderungen der Kreisliga vorzubereiten. Es ist mental wichtig, dass die Spielerinnen erkennen müssen, wann Verantwortung zu übernehmen ist, wenn einzelne Leistungsträger fehlen“, erläuterte Bähr. Im Aufbau agierten gewohnt souverän Celina Bähr, Mia Sommer und Daria Quast. Einen geruhsamen Turniertag verlebte Yasmin Weidner im Tor. Dank der verbesserten Abwehrarbeit gab es wenige Wurfchancen für die Gegner. Wenn aber Würfe auf das Tor kamen, wurden diese mit einer 90-prozentigen Quote abgewehrt. Besonders auszeichnen konnten sich diesmal Nele Hamann, Emily Schicke, Laura Orczykowska und Nora Rothbauer. „Alle Spielerinnen konnten sich mit tollen Einzelaktionen in Szene setzen. Wir sind zufrieden“, fasste Dochow die Einzelleistungen zusammen.

Auch mit dem Auftreten der künftigen E, das Team war durchweg mit den Jahrgängen 2008/09 besetzt, zeigten sich die Verantwortlichen des FHC hochzufrieden. „Unsere Großen wurden schön geärgert und gefordert. Der dritte Platz wurde mit tollen Spielen gegen Pasewalk, Stavenhagen und Stargard erkämpft. Ein Trio bildet in der künftigen E das Gerüst. Mit Julienne Horn im Tor, der umsichtigen Abwehrorganisatorin Jolina Gramm und Anna Kanicke als Spielmacherin steht ein starkes Trio den Neuen aus der F zur Seite. Evi Dederer, Zoey Hoffmann, Kathi Maaß, Fiona Welsch, Lilly Meinel, Jolin Kolipost und Lisa Angres haben erstmals E-Luft geschnuppert und sich bestens integriert. „Erstmals wurde das 3:3-System gespielt. Eine neue Raumaufteilung kennengelernt und die Breite des Spiels über die Außen gesucht. Alles Neuland für die Jahrgänge 2009“, berichtete Sebastian Bähr.

Ein ganz besonderes Lob geht an die ganz Kleinen. Diese Mannschaft spielte erstmals zusammen und konnte im F-Jugend-Turnier Erfahrungen sammeln. Mit Leidenschaft und Mut wurden vier Spiele gegen die älteren Mannschaften bestritten. Riesigen Jubel gab es über die eigenen Tore. Herausragend spielte Pia Enderlein. Eine ganz starke Leistung lieferten auch die Jüngsten des gesamten Turniers: Leni Bähr, Emma Suski und Sara Quast.