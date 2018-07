Im hohen Alter noch äußerst treffsicher

Carola Voigt

Angermünde (MOZ) In den vergangenen Wochen nahmen insgesamt elf Sportler der Schützengilden Angermünde, Eberswalde, Kruge-Gersdorf und des Prenzlauer Schützenvereins am Senioren-Pokal der Kreisschützengesellschaft Uckermark teil.

Der Pokalwettbewerb ist ein Rundenwettkampf, bestehend aus acht Wettkämpfen, die im Frühjahr beginnen und in regelmäßigen Abständen fortgeführt werden. Ausgetragen wird der Wettkampf in drei Disziplinen – KK-Gewehr (offene Visierung), KK-Gewehr (Zielfernrohr) und KK-Pistole (Seniorengerecht als Auflagedisziplinen). Die Disziplinen werden einzeln gewertet und den Teilnehmern steht es frei, ob sie an einer oder mehreren teilnehmen.

Es werden von den acht Wettkämpfen die sechs besten Ergebnisse in die Wertung genommen. Die Sportler, deren Wettkämpfe nach der Sportordnung des Deutschen Schützenbundes ausgetragen und von einem lizenzierten Kampfrichter geleitet werden, zeigten teilweise äußerst hervorragende Resultate.

Zur Siegerehrung gab es für die jeweils drei Erstplazierten Pokale. In der Prenzlauer Gaststätte „Kleine Heide“ wurde bei einem gemeinsamen Essen noch ausgiebig gefachsimpelt. Auch im kommenden Jahr wird der Senioren-Pokal fortgesetzt und von Anfang April bis Mitte Juli Schützen aus der Uckermark und Umgebung Gelegenheit geben, sich sportlich zu betätigen.

KK-Gewehr, offene Visierung: 1. Willi Willmann (Prenzlau/1535), 2. Armin Stoll (Kruge-Gersdorf/1485, 3. Wolfgang Lowinski (Angermünde/1483)

KK-Gewehr, Zielfernrohr: 1. Hartmut Hinze (Eberswalde/1672), 2. Friedrich Sarow (Angermünde/1658), 3. Wolfgang Lowinski (Angermünde/1639)

KK-Pistole: 1. Hartmut Hinze (Eberswalde/1705), 2. Reiner Schmid (1700), 3. Detlef Reddemann (beide Prenzlau/1688)