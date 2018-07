Berufsstart als Lebuser Kämmerer

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Die Amtsverwaltung Lebus ist personell verstärkt worden. Anfang Juni wurde die Stelle des Leiters der Kämmerei neu besetzt – mit Florian Richter. Er tritt die Nachfolge von Bianca Stolpe an, die die Lebuser Verwaltung zu Ende März auf eigenen Wunsch verlassen hatte. Die diplomierte Finanzwirtin ist jetzt Kämmerin in der Kreisstadt Seelow.

Florian Richter startet an der Spitze der Lebuser Kämmerei in sein Berufsleben. Der mit 27 Jahren jüngste Mitarbeiter der Amtsverwaltung hat im April sein Masterstudium in Politik- und Verwaltungswissenschaften in Halle erfolgreich abgeschlossen. „Kommunale Haushalte und Finanzrechnung gehörten zur Ausbildung“, erklärt Richter.

Als gebürtiger Beeskower, der in Friedland aufwuchs, ist der Job in Lebus für ihn eine Rückkehr in die Heimat. Nach dem Abitur 2010 und dem Grundwehrdienst studierte der neue Kämmerer zunächst in Konstanz am Bodensee. Nach dem Bachelor-Abschluss wechselte er nach Halle. Von dort aus war das Pendeln zur Freundin leichter. Denn Richters jetzige Frau arbeitet in Frankfurt, wo das Paar auch zu Hause ist.

Er trete in große Fußstapfen, hat der neue Kämmerer festgestellt. Bianca Stolpe hatte nach ihrem Mutterurlaub mit ihren Mitstreitern eine Aufholjagd gestartet: Binnen drei Jahren wurden die Jahresabschlüsse fürs Amt bis 2016 erstellt. Jetzt gehe es darum, bei den kommunalen Haushaltsabschlüssen aufzuholen, weiß Richter. Bis zum Jahresende sollen alle Abschlüsse für 2013 vorliegen, lautet das Ziel des neuen Kämmerers und seiner fünf Mitstreiterinnen.

Ihnen und den anderen Mitarbeitern der Amtsverwaltung ist Richter dankbar für die freundliche Aufnahme und Hilfe bei der Einarbeitung. Auch beim finanziellen Sorgenkind des Amtes, der Stadt Lebus, sieht der Kämmerer „Licht am Ende des Tunnels“. Florian Richter freut sich darauf, im Zuge der Haushaltsplanung nach der Sommerpause die Abgeordneten der fünf Amtsgemeinden kennenzulernen. Er versichert: Den von Bianca Stolpe eingeführten Haushalt im Taschenformat wird es weiterhin geben.

Seit Anfang Juli gibt es einen weiteren neuen Mitarbeiter der Amtsverwaltung: Mathias Pehle (33) wurde nach dem erfolgreichen Abschluss seiner Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten übernommen. Er ist derzeit im Einwohner-Meldeamt tätig.