Eltern sparen hunderte Euro

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Ab 1. August müssen Eltern in Brandenburg für das letzte Kita-Jahr vor der Einschulung ihrer Kinder nichts mehr zahlen. Vor allem Eltern mit geringem Einkommen werden durch diese Regelung entlastet.

Für Franziska Bär und hunderte weitere Eltern, deren Kinder in Fürstenwalde eine Kita besuchen, verspricht die Regelung zumindest ein wenig finanzielle Erleichterung: Als der Landtag im Mai noch darüber debattierte, sie von den Beiträgen für das letzte Kita-Jahr zu befreien, kritisierte die Mutter zweier Kinder im Kita- und Grundschulalter die Beitragserhebung der Stadt als ungerecht. Während Sozialhilfeempfänger von Kita-Beiträgen befreit seien, fallen sie als Mindestlohnempfängerin und ihr Mann ganz knapp in die Stufe derjenigen Eltern, die 44 Euro monatlich für die Kita-Betreuung ihrer Kinder zahlen müssten.

Ab 1. August entfallen nun die Beiträge für Eltern, deren Kinder 2018/19 ihr letztes Kita-Jahr antreten. „In Kürze erhalten alle Eltern, die ein Kind im Vorschulalter haben, von der Stadt einen neuen Bescheid, der praktisch eine Null vorsieht“, sagt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling. In Fürstenwalde betreffe dies rund 370 Kinder, 60 Kinder davon in städtischen Kindereinrichtungen. Die Beitragsfreiheit gilt für alle Kitas unabhängig von ihrer Trägerschaft, ebenso für die Kindertagespflege. Und sie gilt auch bei höheren Betreuungszeiten, etwa wenn ein Kind zehn Stunden pro Tag dort bleibt.

125 Euro pro Kind und Monat wird den Trägern von Kindertagesstätten zur Kompensation vom Land überwiesen. Dieser Durchschnittssatz wurde landesweit gewählt. Fürstenwalde, sagt Andreas Politz, Fachgruppenleiter Familie, Soziales und Bildung, komme damit „gut hin“.

Familien dürften die Entlastung spüren: Sie beträgt bei Spitzenverdienern (mehr als 57 000 Euro Jahresnettoeinkommen) und 40 Wochenstunden Betreuung knapp 2900 Euro im Jahr; bei Eltern, die weniger als 15 000 Euro zur Verfügung haben, 288 Euro. 24 Euro monatlich zahlen Fürstenwalder Eltern in der niedrigsten Einkommensspanne für 40 Stunden Kita-Betreuung.

Zum Vergleich: Dieser sogenannte Mindestbeitrag wurde in der Kita-Satzung der Städte Storkow und Eisenhüttenstadt ebenfalls auf 24 Euro, in der Gemeinde Grünheide auf 27 Euro und in Woltersdorf auf 23 Euro monatlich festgesetzt. Allerdings wird in den entsprechenden Satzungen jeweils eine Einkommensgrenze von 12 000 Euro Jahresnettoeinkommen zugrunde gelegt; im Falle von Storkow gilt der Mindestbeitrag ausschließlich für Empfänger von Sozialleistungen.

Denn anders als von Franziska Bär vermutet, sind diese von Beitragszahlungen ebenso wenig ausgenommen wie andere Familien, deren Einkommen unter der gültigen Einkommensgrenze liegt. Lediglich in Fällen, wo die erhobenen Kita-Beitrage die „häusliche Ersparnis“ übersteigen, also Kosten, die den Eltern im Haushalt nicht entstehen, weil ihr Kind in einer Tageseinrichtung betreut wird (29 Euro bei 40 Stunden Betreuung), können Eltern beim Jugendamt eine Kostenübernahme beantragen. Weil der Mindestbeitrag der meisten Kita-Satzungen darunter liegt, machen davon aktuell nur 33 Familien im Kreis Gebrauch, erklärt Sprecher Mario Behnke.

Das gebührenfreie letzte Kita-Jahr ist auch Bestandteil der neuen Elternbeitragssatzung, die kürzlich durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde. Die Überarbeitung der Fassung von 2014 beinhaltete die Neuberechnung der möglichen Höchstbeiträge und deren Vergleich mit den tatsächlich durch die Stadt erhobenen Elternbeiträgen. Demnach sei laut Verwaltung die überwiegende Zahl der ergangenen Bescheide der Höhe nach nicht zu beanstanden. Insgesamt 6545 Euro zu viel gezahlte Beiträge werden erstattet.