„Kunst muss was bewegen“

Herzlich Willkommen in der Nationalparkstadt Schwedt: Diese 14 Künstler erleben derzeit den Nationalpark und werden ihre Arbeiten unter dem Titel „Schwemmland“ bis zur Landschaftspleinair-Vernissage am 27. Juli fertigstellen. © Foto: Tess Itzenplitz

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Unter dem Motto „Schwemmland“ ist am Montagabend das 27. Internationale Landschaftspleinair in der Galerie Am Kietz in Schwedt eröffnet worden. Am Dienstag erkundeten die Künstler vom Kanu aus bereits den Nationalpark.

Bilderstrecke 27. Landschaftspleinair in Schwedt Bilderstrecke öffnen

14 Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland, den Niederlanden, Polen, China, Österreich und Japan machen für zwei Wochen den Nationalpark zu ihrem Atelier unter freiem Himmel und die Galerie Am Kietz zum Arbeitsplatz. Namentlich begrüßt wurden vom Vorsitzenden des Kunstvereins Michael Meeden Inga Carrière, Simone Distler, Julia Gutkina, Tineke Hoogendam, Susanne Hoppe, Masuko Iso , Katarzyna Kowalska , Simona Ledl, Petra Lehnardt-Olm, Xue Liu, Eva Moeller, Klaus Müller, Agnieszka Pakuła und Cora Vries.

Video Künstlertreffen beim internationalen Landschaftspleinair Videothek öffnen

Der Schwedter Bürgermeister, Jürgen Polzehl, sagte dankbar, Künstler hätten mit ihren künstlerischen Blick und ihren Pleinairarbeiten sowohl die Galerie als auch die Stadt und den Nationalpark bekannter gemacht. „Wir leben am Fluß“, sagte Polzehl. „Dieser Fluß ist etwas ganz besonderes. Er hat schon viel alte Zeit weggeschwemmt und neue Zeit gebracht. Wenn wir hier auf dem Deich stehen, können wir in die Zukunft gucken.“ Er forderte die Künstler auf, die mehr als 750-jährige Stadt hinter der Nationalparklandschaft zu erkunden. „Das lohnt sich!“

Der Leiter des Nationalparks Unteres Odertal, Dirk Treichel, sagte: „Aus unserer Sicht ist gerade die Kunst geeignet, um das Thema Nationalpark den Menschen näher zu bringen.“

Unter den Gästen bei der Eröffnung saß am Montag auch Liane Morgner. Die ehemalige Galeristin hatte vor fast drei Jahrzehnten das Landschaftspleinair und dessen bis heute gültigen Untertitel erfunden. Sie erinnerte sich daran, dass das Verhältnis zwischen Stadt, Pleinair und Nationalpark nicht immer so harmonisch war wie heute. Während einer Weiterbildung für Galeristen in Berlin erfuhr sie, wie Geld für das Projekt „Pleinair“ zu beschaffen und es umzusetzen ist. Das erste Pleinair fand 1992 statt, berichtete Liane Morgner „Beim dritten Pleinair, nachdem die ersten beiden so gut gelaufen waren, bin ich wohl etwas zu frech gewesen, ich habe das Pleinair umbenannt und den sperrigsten Titel gefunden, der mir je eingefallen ist: Künstler erleben den Nationalpark Unteres Odertal. Er war notwendig.“ Liane Morgner glaubte fest daran: „Kunst muss vornweg gehen, Kunst muss was bewegen. Das haben wir geschafft.“

Liane Morgners Mut wäre ihr damals beinahe zum Verhängnis geworden, sagt sie. Die damalige Stadtverwaltungsspitze lud sie vor, verwarnte sie, drohte ihr sogar eine Abmahnung an.

Warum? Wegen des Projekt-Titels „Künstler erleben den Nationalpark Unteres Odertal“. Die Industrie- und heutige Nationalparkstadt und ihre Verwaltung standen Anfang der 1990er-Jahre noch auf Kriegsfuß mit der Idee eines Schutzgebiets vor den Toren der Stadt. „Mir wurde damals erklärt, es gibt keinen Nationalpark und es wird nie einen geben. Heute freue ich mich, dass Nationalpark und Pleinair weiterleben.“