Nur in Kitas wird zur Ferienzeit gebaut

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Ferienzeit ist eigentlich die Zeit, in der in Schulen gebaut wird. Doch in diesem Jahr beschränken sich Sanierungs- und Baumaßnahmen in der Stadt auf Kita-Gebäude. Bis Ende des Jahres müssen Fördermittel verbaut werden.

Normalerweise werden die Sommerferien gerne genutzt, um in und an Schulgebäuden Sanierungen vorzunehmen. Doch in diesem Jahr ist an den fünf Grundschulen in städtischer Trägerschaft kein Baulärm zu hören. Denn alle Baukapazitäten werden derzeit für Maßnahmen an Kitas in der Stadt benötigt. Bis Ende des Jahres müssen die rund 3,1 Millionen Euro, die die Stadt aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz als 90-prozentige Förderung erhalten hat, verbaut werden. Dass die Rahmenbedingungen dafür nicht gut sind, darauf hat jüngst Bürgermeister Frank Balzer (SPD) in einem Gespräch mit Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) aufmerksam gemacht. Die Situation in den Planungsbüros und bei den Fachkräften bei den Baufirmen lasse eine zügige Bearbeitung der Projekte kaum zu.

Das sieht man zum Beispiel auch an dem, vom finanziellen Volumen größten Hochbauprojekt, der Sanierung der AWO-Kita Kinderglück in der Friedrich-Engels-Straße. Vor mehr als einem Jahre wurde mit der grundlegenden Sanierung begonnen. Spätestens Ende Juni dieses Jahr sollte die Maßnahme abgeschlossen sein. Unter anderem wurde das Dach komplett erneuert, eine Wärmedämmung angebracht, Fenster und Türen ersetzt. Der Verbindungstrakt zwischen den beiden Gebäuden soll weichen, was noch nicht geschehen ist, statt dessen entsteht ein Treppenhaus samt Aufzug. Wer sich das Geschehen vor Ort anschaut, stellt fest: Auch in den kommenden Wochen wird dort gebaut. Insgesamt 1,56 Millionen Euro sollen die Arbeiten laut Haushaltsplan kosten.

Ähnlich aufwendig sind die Maßnahmen am Gebäude der DRK-Kita Entdeckerland im Ludmilla-Hypius-Weg. Dort wird seit diesem Jahr gebaut, unter anderem muss dort auch das Dach komplett erneuert, ein zweiter Rettungsweg angebracht werden. Laut Haushaltsplan sollen insgesamt 1,3 Millionen Euro aufgewendet werden. Beide Kitas sind während der Bauzeit geräumt. Die Kinder wurden in anderen Einrichtungen untergebracht. Zwar handelt es sich in beiden Fällen um Kitas in freier Trägerschaft, aber die Gebäude gehören der Stadt.

Seit März ist ein Teil der Kita Haus Sonnenhügel in der Bergstraße eingerüstet. Dort soll ein zweiter baulicher Rettungsweg aus dem Obergeschoss des Gebäudes entstehen. Dazu wird an dem Gebäude eine Treppe aus Metall angebracht. Laut Haushaltsplan werden mit Kosten von rund 586 000 Euro gerechnet. In der Prioritätenliste der Stadt ist für das Gebäude auch vorgesehen, einen Sonnenschutz anzubringen. Das sei für ein gesundes Klima und aufgrund der entsprechenden Arbeitsstättenverordnung erforderlich.

Eingerüstet ist auch seit Ende Juni die Kita „Fürstenberger Rasselbande“ in der Herderstraße in Fürstenberg. „Das Gebäude weist große Defizite in der Energiebilanz auf“, hatte die Stadtverwaltung im Vorfeld der Maßnahme festgestellt. Deshalb wird die Fassade nun gedämmt. Die Maßnahme, die 567 000 Euro kosten soll, wird im Dezember dieses Jahres abgeschlossen sein.

Wie Denise Berger, Bereichsleiterin Bauverwaltung auf Anfrage mitteilte, ist in einer weiteren Kita das Baugeschehen in der Endphase. So wurden in der Kita Spatzenhaus im Glogower Ring die Sanitäranlagen komplett erneuert. Das schlägt auch mit immerhin mehr als 200 000 Euro zu Buche.

Insgesamt fast 3,9 Millionen Euro werden für die Sanierung von Kita-Gebäuden in diesem Jahr ausgegeben.