Jedermann geht ins Kloster

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Wenn Bayern oder Hamburger Neuzelle hören, denken sie wahrscheinlich zuerst einmal an Bier. Der in der dortigen Klosterbrauerei gebraute Schwarze Abt wurde sogar schon von Papst Franziskus gesegnet.

Dass es in dem Ort in Ostbrandenburg ein ehemaliges Kloster gibt, und zwar ein echtes Barockwunder, hat sich mittlerweile ebenfalls herumgesprochen. Genau wie der Fakt, dass eben dieses vor 750 Jahren gegründete Kloster aktuell wieder von Mönchen besiedelt wird.

Neuzelle steht aber auch für Kultur. Verglichen mit der jahrhundertealten Geschichte steckt die von der Stiftung Stift Neuzelle ins Leben gerufene Oper Oder-Spree zwar noch in den Kinderschuhen. Zu einem Markennamen ist sie dennoch schon geworden. Und für junge Sänger bietet sie die Chance, Bühnenerfahrung zu sammeln, und zwar in teilweise echten Klassikern.

Zum nunmehr 20. Mal wird in Neuzelle in diesem Jahr Musiktheater produziert. Am Donnerstag hat die Oper Oder-Spree 2018 im historischen Kreuzhof des Klosters Premiere – unter freiem Himmel. „Jedermann wagt sich ins Kloster“ heißt es auf der Internetseite des Festivals. Richtig gehört: „Jedermann“, das Mysterienspiel über Gier, Egoismus und Werteverfall von Hugo von Hofmannsthal, das 1911 in Berlin seine Welturaufführung erlebte und seit 1920 bei den Salzburger Festspielen gespielt wird.

Es wird ein moderner Jedermann und ein Neuzeller. Deshalb darf der Zusatz „Ein Musical vom Sterbenlernen“ auch nicht fehlen. „Das hier ist nicht Salzburg, sondern eine eigene Fassung“, betont Rainer Holzapfel, der erstmals bei der Neuzeller Oper Oder-Spree Regie führt. Er hatte zwar schon von dem Musiktheaterfestival aus der brandenburgischen Provinz gehört, gibt der in Potsdam lebende Regisseur zu. Aber wirklich beschäftigt hatte er sich damit bis zum vergangenen Jahr nicht. „Die Zusammenarbeit ist über Wolfgang Böhmer zustande gekommen“, sagt er. Mit diesem verbinde ihn ein offensiv-konstruktives Arbeitsverhältnis. Als Böhmer, der von der Stiftung Stift Neuzelle eigens einen Kompositionsauftrag für den „Jedermann“ bekommen hatte, Holzapfel fragte, ob er mitmachen wolle, habe er sofort Ja gesagt. Obwohl er anfangs irritiert gewesen sei, gibt Holzapfel zu. „Für mich stand die Musik zunächst im Konflikt zum Inhalt.“ Offensichtlich wirkte aber genau das auch inspirierend.

Böhmer hatte 2014 bereits eine „Jedermann“-Rockoper für die Domstufenfestspiele in Erfurt geschaffen. „Aber er wollte das noch mal kleiner machen“, weiß Holzapfel. Da kam der Auftrag der Neuzeller gerade richtig. Entstanden ist eine kammermusikalische Version mit einem von Peter Lund überarbeiteten Text. „Die These des Stückes ist, dass der Tod das Leben bestimmt. Der Tod ist die größte Instanz“, erklärt Rainer Holzapfel, der Musiktheater-Regie in Hamburg studierte und unter anderem schon am Theater Luzern, der English National Opera London und am Deutschen Nationaltheater Weimar gewirkt hat.

20 Musikstücke gehören zum Neuzeller „Jedermann“; sie seien zum Teil musicalhaft, eines erinnere sogar an die Comedian Harmonists. Die Stiftung Stift Neuzelle spricht schon jetzt von einer Provokation.

Und genau das mag Holzapfel. Er will den Diskurs. Er erwartet nicht nur gefälliges Kopfnicken im Publikum, sondern auch Widerspruch, wenn der Tod zum Spielmaster bei einer großen Spielshow im Kreuzhof wird. „Dieser Hof ist natürlich etwas ganz anderes als ein Theater. Es ist ein ästhetischer und ein geschichtlich aufgeladener Ort. Das spielt natürlich mit herein“, betont Holzapfel.

Zehn junge Sängerinnen und Sänger, die ihren derzeitigen Lebensmittelpunkt in Berlin, aber komplett verschiedene Lebenshintergründe haben, werden den „Jedermann“ zum Leben erwecken. Nun wohnen sie im Internat einer privaten Schule, machen vor dem Neuzeller Klosterportal Selfies und sind fröhlich. „Sie werden alles singen, die Soloparts und auch die Chorpassagen“, sagt Holzapfel.

Und wer weiß, spätestens nach der Premiere wird bestimmt der ein oder andere des Ensembles auch mal ein Neuzeller Bier probieren und den Gesängen der Mönche lauschen. Vergessen werden sie Neuzelle bestimmt nicht so schnell.

Premiere am Donnerstag, 20 Uhr, dann 20./21.7., 26.–28.7., Kreuzhof Kloster Neuzelle, 2./3.8., 20 Uhr, Burghof Beeskow, Karten und Informationen unter www.operoderspree.de