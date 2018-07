Dietmar Rietz

Schwedt. (MOZ) Das seltene Fest der Eisernen Hochzeit feierten am Dienstag Marianne und Wolfgang Rodewald in Schwedt. Bürgermeister Jürgen Polzehl ließ es sich nicht nehmen, den Jubilaren am Ehrentag in ihrer Wohnung seine Glückwünsche zu überbringen.

Die Jubilare lernten sich 1952 während des Studiums an der Arbeiter- und Bauern-Fakultät in Potsdam kennen. Ein Jahr später wurde in Wittstock geheiratet und es kamen während ihrer Ehejahre drei Söhne zur Welt. Familie Rodewald hat heute sieben Enkel und neun Urenkel.

Wolfgang Rodewald studierte, arbeitete als Staatsanwalt, wurde aus politischen Gründen abgelöst und zur Bewährung in die Produktion geschickt. Er arbeitet als Traktorist, ging auf Arbeitssuche und wurde 1962 in Schwedt fündig. Bei der Firma GRW Teltow. 1963 holte er seine Familie nach Schwedt. 1966 wurde in der neuen Heimat das dritte Kind geboren. Die Rodewalds zogen in eine neue Wohnung in der Rungestraße, die sie bis 2012 bewohnten. Wolfgang Rodewald wechselte als Justitiar zum Bau- und Montagekombinat Ost, später zum Chemieanlagenbau Leipzig-Grimma. Nach der Wende war der Jubilar in der Stadtverwaltung bis 1993 in der Rechtsabteilung beschäftigt. Mit der Kreisgebietsreform war seine letzte Dienststelle das Umweltamt des Kreises. 1995 ging er in den Ruhestand.

Marianne Rodewald war Horterzieherin in der Oberschule 3. Sie absolvierte ein Fernstudium zur Unterstufenlehrerin und blieb ihrer Schule und den Kinder bis 1990 treu. Danach ging sie in den Ruhestand. 1992 erlitt sie einen Schlaganfall. Sie ist auf Krücke und Rollstuhl angewiesen. Der Umzug in eine behindertengerechte Wohnung wurde unumgänglich.

Marianne Rodewald leitete viele Jahre lang die Selbsthilfegruppe „Schlaganfall“ in Schwedt. Sie musste aus gesundheitlichen Gründen die Aufgabe abgeben.

Wer mehr über das Leben der Rodewalds lesen möchte, sollte, deren Lebensgeschichte „Loses Maul – karierte Zeiten“. Kaufen kann man das Buch in der Ehm Welk-Buchhandlung in der Vierradener Straße in Schwedt.(dir)