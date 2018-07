Von Raku Keramik bis Finanz-Seminar

Frauke Adesiyan

Frankfurt (MOZ) Im kommenden Jahr wird die Volkshochschule 100 Jahre alt. Der Auftrag lautete damals wie heute: Bildung für alle. Inzwischen funktioniert das auch mit Hilfe von Webinaren, Ausflügen und in einer Töpferwerkstatt.

Das Programm für das Herbstsemester an der Volkshochschule bietet den gewohnten Mix aus Sprachkursen, Sport, politischer Bildung und Kunst. Allen Kursen voran steht ein Aufruf, Volkshochschulgeschichten zu erzählen. „Wir werden nächstes Jahr 100 und suchen Geschichten von Dozenten und Teilnehmern. Vielleicht hat jemand seinen Schulabschluss nachgeholt oder eine Ehe wurde angebahnt“, beschreibt Programmbereichsleiterin Uta Kurzwelly das Anliegen.

Der Auftrag, Bildung für alle zu ermöglichen, ist in all der Zeit der gleiche geblieben. Auch wenn das heute mit anderen Mitteln getan wird. So ist Uta Kurzwelly froh, künstlerische Angebote mit Werkstattcharakter neu anbieten zu können. Als Leihgabe gibt es neuerdings einen Brennofen für Keramik und die besondere Glasur-Technik Raku kann vermittelt werden.

Wie groß die Bandbreite ist, zeichen auch die zahlreich angebotenen Webinare, bei denen hochkarätige Dozenten per Internet in den Kursraum geschaltet werden – zu Umweltthemen, Buchhaltung, Gesundheitsprävention und vielem mehr. „Diese Art des Seminars wird noch nicht sehr gut angenommen“, berichtet Uta Kurzwelly. Sie empfiehlt sie aber: „Das sind fundierte Vorträge und alle gestellten Fragen werden beantwortet.“

Die Teilnehmerzahlen der Volkshochschule bleiben derweil weitgehend stabil. Gut 5500 zählte die Frankfurter Bildungseinrichtung bisher in diesem Jahr, im Vorjahr waren es zu diesem Zeitpunkt 5700 Teilnehmer. Der Rückgang der Zahl von Geflüchtetern, die einen Integrations- oder Sprachkurs absolvieren, ist an der Volkshochschule zu spüren. „Das konnten wir aber auffangen mit einer großen Zahl von Verwaltungsmitarbeitern aus Frankfurt und Słubice, die bei uns Deutsch, Polnisch und Englisch lernen“, berichtet Uta Kurzwelly.

Gefragt sind auch die Angebote des Grundbildungszentrums, geleitet durch Carmen Winter. Verzeichnet wurden hier in diesem Jahr bereits 480 Nutzer. Beliebt ist vor allem das Lerncafé; an drei Tagen in der Woche kann man hier seine Lese- und Schreibfähigkeiten verbessern. Zusätzlich gibt es Schreib-, Mathe- und PC-Kurse für Erwachsene mit wenig bis keinen Kenntnissen. Die Angebote des Grundbildungszentrums sind kostenfrei.

Auch kostenfrei ist das erste Angebot der Volkshochschule im neuen Semester: Der Spielplatzsommer vom 13. bis 16. August. Auf vier Spielplätzen gibt es Spiel, Spaß und Theater. „Eltern können lernen, wie viel Freude es macht, mit ihren Kindern etwas zu erleben“, umschreibt Uta Kurzwelly das Konzept. Auch das ist Bildung für alle.