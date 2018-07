Mit dem Planwagen nach Russland

Titanen on Tour: Die acht Holzwagen werden von rheinisch-deutschen Kaltblütern gezogen. Nach dem Start am Mittwoch in Brück wird der Treck am Freitag in Berlin erwartet, bevor er über Strausberg und Seelow Richtung Küstrin weiterzieht. © Foto: Dirk Fröhlich

Maria Neuendorff

Brück (MOZ) Es ist Abenteuer und Friedensmission zugleich: Mit acht Planwagen macht sich heute der Kaltblut Zucht- und Sportverein Brück (Potsdam-Mittelmark) in das 2100 Kilometer entfernte Weliki Nowgorod in Russland auf. Schon bei den ersten Etappen in Brandenburg hoffen die Teilnehmer auf Unterstützung an der Strecke.

Ein bisschen mulmig wurde Thomas Haseloff schon, als er im April in Sankt Petersburg plötzlich in 20 Zentimeter hohem Schnee stand. Der Vereinsvorsitzende der Pferdenarren aus Brück ist die gesamte Strecke im Frühjahr einmal mit dem Auto abgefahren, die nun seine Pferde nehmen sollen. Titanen werden sie genannt, weil sie so robust sind und viel Ausdauer haben. Aber wirklich so viel, um von Brück in Brandenburg über Polen, Kaliningrad, Litauen, Lettland, Estland bis ins tiefste Russland nach Weliki Nowgorod zu laufen?

Damit das funktioniert, hat Haselhoff „Streckenregeln“ ausgearbeitet: „Erst die Pferde, dann die Menschen“ heißt der erste Grundsatz. Und: „Trinken, trinken, trinken.“ Jeden Abend wird Pause gemacht. „Pro Woche gibt es einen Ruhetag. Das muss aber nicht der Sonntag sein“, erklärt der 53-jährige Pferdezüchter.

Wenn alles gut geht, werden so die Titanen täglich 30 und 35 Kilometer zurücklegen. Der Treck ist drei Monate unterwegs. Viele der Kutscher und ihre Begleitpersonen konnten gar nicht so lange Urlaub nehmen und fahren nur Etappenweise mit. Der älteste Teilnehmer ist 80, die jüngste 14 Jahre alt. Mit an Bord sind ein Hufschmied und ein mobiler Brennofen.

Wenn ein Kaltblüter trotzdem lahmt oder schwächelt, wird er per Lkw ausgetauscht. „Es nehmen aber auch Pferde und Menschen teil, die schon vor neun Jahren dabei waren“, freut sich Haselhoff. 2009 fuhren die Titanen schon vom belgischen Brügge in das deutsche Brück, um die Besiedlung des Flämings zu feiern. Die geht auf das zwölfte Jahrhundert zurück, als Albrecht der Bär, Markgraf von Brandenburg, die Gegend um Jüterbog eroberte. Um das Land zu besiedeln, suchte er tüchtige Einwanderer. Ganze Gruppen zog es damals von Flandern und Holland in Planwagen nach Osten. So entstand unter anderem die Siedlung Brück, die ihren Namen vom belgischen Brügge ableitet.

Auf der 1200-Kilometer-Tour vor neun Jahren entdeckte der Brandenburger Treck bei Aachen einen Wegweiser, der darauf hinwies, dass die historische Handelsroute bis nach Russland führt. „Diese längste und älteste West-Ost-Verbindung Europas erreichte ihre weiteste Ausdehnung zur Zeit der Hanse, als vor allem die Wirtschaft ein gemeinsames und grenzüberschreitendes Zusammenleben ermöglichte, bis politische Interessen und territoriale Machtansprüche den Austausch einschränkten“, erklärt Haselhoff.

Die Grenzen sieht er als größte Herausforderung. So mussten viele Sondergenehmigungen beantragt werden. Die Teilnehmer brauchen Visa, die Pferde mussten vorher in Quarantäne. Dafür bieten an der Strecke viele alte und neue polnische Freunde ihre Farmen zur Rast an. In Litauen übernachten die Brandenburger auf einer Bison-Farm. In Riga werden sie vom Bürgermeister auf dem Marktplatz empfangen. „Man freut sich auf uns“, sagt Haseloff, dem es bei der Tour vor allem um Völkerverständigung geht. Dafür hat der Verein eigens eine Friedensglocke gießen lassen, die in der Sophienkathedrale in Weliki Nowgorod ihren festen Platz bekommen soll.

Das erste Mal wird sie am heutigen Mittwoch um 10 Uhr läuten, wenn der Trupp zu seiner großen Reise aufbricht. Der erste Stopp ist in Geltow vorgesehen, bevor es am Freitagmorgen um 9.30 Uhr ein Treffen mit Politikern am Brandenburger Tor gibt. Auch von den Anwohnern am Wegesrand erhoffen sich die Brücker Hilfe, Zuspruch und Spenden. Wie viel die Tour insgesamt kosten wird, hängt sehr von dieser Unterstützung mit Unterkünften und Verpflegung ab. „Man weiß nicht, mit welchen Widrigkeiten man es noch zu tun bekommt“, sagt Haseloff. Wenn es um das Wetter geht, dann ist zwischen 35 Grad im Schatten und zwanzig Zentimeter hohem Schnee alles möglich.

www.titanen-on-tour.eu