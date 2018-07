Saubernachen nach dem Unfall: Feuerwehrleute kehren das Bindemittel auf der Berliner Straße am Montag zusammen. Danach spülten sie Regenwasserleitungen. Am Juliusturm wurde das mit Diesel kontaminierte Wasser abgepumpt. © Foto: Tess Irtzenplitz

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Krisenfall Berliner Straße. Bis in die späte Nacht waren Feuerwehrleute aus Schwedt und Angermünde am Montag im Einsatz, um die Brandgefahr und die Gefährdung der Umwelt nach dem Lkw-Unfall in Schwedt zu bannen. Am Tag danach waren noch viele Fragen offen.

Die gute Nachricht zuerst: „Abwasserentsorgung und Trinkwasserversorgung sind von dem Vorfall nicht betroffen.“ versicherte Udo Dumaschefski, Technischer Leiter beim Zweckverband Ostuckermärkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung.

War es aber wirklich nötig, die ganze Berliner Straße stundenlang für Fußgänger, Radfahrer und Pkw zu sperren? Gefahrgutexperte Alexander Trenn hat am Montag den Einsatz auf der Berliner Straße geleitet. Er sagt klar: Ja! „Wir sind von einer Explosionsgefahr in der Kanalisation ausgegangen und haben alle Gullydeckel aufgemacht. Da zudem unklar war, wohin der Diesel von der Straße in den Untergrund abläuft, haben wir die ganze Berliner Straße sperren müssen.“

Wie viel Diesel ist insgesamt aus dem Tank des Unfall Lkw ausgeflossen? Trenn sagt: „Wir schätzen, 600 bis 800 Liter Diesel. Die Feuerwehr hat ungefähr 200 bis 300 Liter aus dem Tank abpumpen können. Aufgenommen worden sind zudem größere Menge Kraftstoff direkt von der Straße. Der allergrößte Teil des Diesels ist allerdings in die Regenentwässerung beziehungsweise Kanalisation geflossen.“

Der Unfall ist am Montag um 13.36 Uhr der Feuerwehr gemeldet worden – als Ölspur auf der Straße. Die Feuerwehr war trotzdem zwei Minuten später vor Ort. Zunächst wurde der aufgeschlitzte Lkw-Tank provisorisch mit einem Holzpflock abgedichtet. Soweit das möglich war. Danach wurden die Gully-Einläufe geschlossen. „Die Feuerwehr streute Bindemittel, der Kraftstofffluss wurde auf der Straße kanalisiert, aufgefangen und später abgepumpt“, erklärt Trenn das Vorgehen.

Nach den Erstmaßnahmen ist der Unfallort mit Unterstützung von Polizei und Bundespolizei abgesperrt worden. „Danach haben wir die Kräfte für den Gefahrgutunfall alarmiert“, berichtet der Einsatzleiter. Der Löschzug 1 aus Schwedt rückte an. „Da uns nicht bekannt war, wohin der Diesel über die Kanalisation fließt, haben wir außerdem einen Fachmann dafür aus der Stadtverwaltung angefordert, um das zu klären“, erzählt Alexander Trenn. „Ein großer Teil des Diesels floss in Richtung Juliusturm.“ Nach der Brandgefahr war eine akute Gefährdung der Umwelt nicht auszuschließen, sollte mit Diesel verseuchtes Wasser in den Kanal schwappen.

Schnell war danach klar, die Feuerwehr hat einen zweiten Einsatzort und braucht weitere Unterstützung. Aus Angermünde wurde ein Fahrzeug mit Besatzung als Teil des Gefahrgutzuges angefordert, um dort eingesetzt zu werden. Von Fachfirmen wurden Spül- und Saugfahrzeuge geordert und mit der Raffinerie die Verbrennung des Gefahrgutes besprochen.

Feuerwehrleute reinigten erst die Straße und spülten dann mit Hochdruck von 18 bis 21.15 Uhr die Regenwasserleitung. Vom Auffangbehälter am Juliusturm wurde der Diesel von Spezialisten abgesaugt, „Damit kein kontaminiertes Wasser in den Kanal überschwappt“, erklärt der Einsatzleiter. Es wurden zudem Bindemittel und eine Ölsperre eingesetzt. „Wir rechnen damit, dass bei Regen noch einmal eine größere Menge kontaminiertes Wasser ausgespült wird“, sagt Trenn. Es sei nicht hundertprozentig bekannt, wie das Rohrsystem verläuft.

Gegen 22 Uhr war laut Einsatzleiter das letzte Feuerwehrfahrzeug wieder auf der Schwedter Wache.