MOZ-Team gewinnt Couch-Surfing

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Team der MOZ gewann beim Stadtfest das von der Wohnungswirtschaft veranstaltete Couch-Surfing auf der Oder. Die beiden MOZ-Promoter Rupert Horn und Nils Wiechert, beide Schüler am Liebknecht-Gymnasium, legten die Strecke von 1400 Kilometern in der besten Zeit zurück. Start war an der Nordspitze des Ziegenwerders und Ziel die Ausstiegsanlage hinter dem Winterhafen.

Erstmals konnten auch die Frankfurter und Gäste des Stadtfestes über den schönsten Wunschbaum in der Bischofstraße abstimmen. 315 Stimmen wurden abgegeben und die geschmückten Bäume der Kitas „Kinderland am Park“, Kita Lindenspatzen und der ARLE als Favoriten ermittelt. Die Jury kürte die Wunschbäume der Eurokita e.V., der Kita „Märchenland“ und der Kita „Hilde Coppi“.

Kinder dieser Einrichtungen werden im September von den Stadtwerken und der Wohnungswirtschaft ins Theater des Lachens eingeladen. In einer Sondervorstellung sehen sie das Stück „Guten Tag, liebe Nacht“ von Alice Quadflieg. (hk)