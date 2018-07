Neugierig wie einst Humboldt

Dietrich Schröder

Dyszno (Ringenwalde) (MOZ) Wer weiß, ob der große Naturforscher Alexander von Humboldt (1769 -1859) seine Exkursionen durch die Welt ohne ein kleines Dorf bei Küstrin hätte absolvieren können? Was es damit auf sich hat, erkundet ein junges polnisches Paar, das heute dort lebt.

„Vorigen Monat war ich in der Neumark, in Ringenwalde. Meine Mutter ging über Schwedt dorthin. Ich mit Zöllner über Neustadt an der Dosse und Freienwalde. (...) Man trifft dort viele Menschen mit guten Herzen.“ Dies berichtete der damals 19-jährige Alexander von Humboldt in einem Brief vom 22. September 1788 an seinen Freund Wilhelm Gabriel Wegener, mit dem er seinerzeit an der Viadrina-Universität in Frankfurt (Oder) studierte.

Das Gut Ringenwalde hatte die Mutter Humboldts, Marie Elisabeth Colomb, von ihrem verstorbenen ersten Ehemann, Baron Friedrich Ernst von Hollwede, geerbt und mit in ihre zweite Ehe mit dem Major der Kavallerie Alexander Georg von Humboldt eingebracht. Aus dieser zweiten Ehe gingen die berühmten Kinder Wilhelm und Alexander von Humboldt hervor.

Letzterer wiederum soll nach dem Tod seiner Mutter im Jahr 1796 Ringenwalde oder eine darauf liegende Hypothek (in diesem Punkt sind sich die Forscher nicht ganz einig) veräußert haben, um mit dem Geld seine erste große Forschungsreise nach Südamerika zu finanzieren.

„Auf diese Geschichte sind wir nicht sofort gestoßen, als wir uns vor drei Jahren ein altes deutsches Haus in Dyszno kauften, das wir uns gemeinsam ausbauen wollen.“ Dies wiederum berichtet Natalia Masiarz. Ähnlich wie Humboldt ist die 26-jährige Polin an den Naturwissenschaften interessiert, denn sie arbeitet als Tierärztin in Kostrzyn (Küstrin). Mit ihrem Partner Grzegorz Wojciechowski (geheiratet werden soll im kommenden Jahr) und den beiden kleinen Kindern lebt sie im einstigen Ringenwalde.

Beim Renovieren ihres Hauses und dem zugehörigen Stallgebäude waren sie auf eine alte Werbetafel gestoßen: „J. Günther, Ringenwalde“ steht darauf, und darüber noch „reinstes pet“ (das zweite Wort ist nicht ganz zu lesen, weil das Holz verfault ist). „Im Internet stießen wir auf ein Adressbuch von Ringenwalde aus dem Jahr 1925 und erfuhren, dass Johann Günther hier einen Gasthof, eine Bäckerei und eine Schlachterei besaß.“ Und aus einem alten Kursbuch der Deutschen Reichsbahn ist zu erfahren, dass die Zug-Linie 129 b von Küstrin-Neustadt nach Stargard in Pommern einst auch am Bahnhof Ringenwalde (Neumark) hielt.

Damit war ihr Interesse an der deutschen Vergangenheit geweckt. In der 1945 polonisierten Kirche fand sich eine verwitterte Erinnerungstafel an die Familie von Hollwede. „Und wir stießen sogar auf menschliche Knochen in der Krypta der Kirche, die allerdings unter Gesteinsbrocken verschüttet ist“, berichtet Natalia Masiarz. Die beiden jungen Polen begannen sich auch für die riesigen, teils exotischen Bäume im Gutshof zu interessieren. Der Park, der sich rings um das 1945 zerstörte Schloss erstreckt, war freilich fast bis zur Unkenntlichkeit verwildert.

„Seit drei Jahren bemühe ich mich hier um Ordnung“, erzählt uns Grzegorz Wojciechowski bei einem Rundgang mit Töchterchen Kasia. Der junge Mann, der Zeitsoldat bei der polnischen Armee ist, gesteht mit einem Lachen, dass unter dieser Nebenarbeit sogar der Ausbau des Wohnhauses für seine Familie etwas leidet.

„Was uns bisher nicht gelungen ist, und worüber wir uns riesig freuen würde, wäre der Kontakt zu vielleicht noch lebenden Bewohnern von Ringenwalde oder ihren Nachfahren“, sagt Natalia Masiarz. Deshalb hat sie sich auch an unsere Zeitung gewandt. „Möglicherweise leben ja noch Nachfahren der Familie Koeppen, die die letzten deutschen Besitzer des Gutes gewesen sein sollen. Oder auch jemand anderes will mit uns in Kontakt treten, oder kann mit Erinnerungsstücken helfen. Das wäre wirklich sehr wichtig für uns.“ Bei diesen Worten gerät die junge Tierärztin regelrecht ins Schwärmen.

Wer mit dem historisch interessierten Paar in Kontakt kommen will, sollte am besten eine Mail schreiben an: ringenwalde@wp.pl – bei Facebook sind sie zu finden unter: Dyszno-Ringenwalde