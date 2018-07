Manschnower Produkte im Test sauber

Doris Steinkraus

Manschow (MOZ) Manschnow. In der vergangenen Woche wurden Verbraucher durch eine Rückrufaktion der Frenzel Tiefkühlkost GmbH verunsichert. Sie betrifft drei Chargen des Tiefkühlgemüses „Leipziger Allerlei“. Es wird im Werk Manschnow produziert. Das Unternehmen erklärte, dass keine Gefahr für Kunden bestehe.

Es geht um Listerien. Die können beim Menschen Listerose auslösen. Eine Krankheit mit grippeähnlichen Symptomen wie Erbrechen, Muskelschmerzen, Durchfall und Fieber. Der Nachweis solcher Bakterien in einem Zulieferbetrieb war Anlass für eine Rückrufaktion des Tiefkühlproduktes „Leipziger Allerlei“.

Dabei handelt es sich um ein Gemüsegericht, das aus jungen Erbsen, Karotten, Spargel und Morcheln besteht. Häufig werden Grüne Bohnen, Blumenkohl oder Kohlrabi sowie teils auch Zwiebeln hinzugefügt. Zum klassischen Leipziger Allerlei gehören auch Flusskrebse, Krebsbutter und Semmelklößchen.

Cornelia Hesse, Sprecherin des Unternehmens Farmers Land, zu dem die Frenzel Tiefkühlkost GmbH gehört, erklärte gegenüber dieser Zeitung: „Es handelt sich um eine Vorsorgemaßnahme.“ Anlass für den Rückruf sei die Warnung eines belgischen Unternehmens gewesen, das Produkte für das Leipziger Allerlei zuliefert. Das belgische Unternehmen wiederum hat einen Zulieferer in Ungarn.

„Es handelt sich um sehr geringe Mengen, die aus Belgien geliefert wurden“, versichert Cornelia Hesse. Es betreffe lediglich drei Chargen des Leipziger Allerlei, das ausschließlich in Manschnow produziert wird – M8 107 S3, M8 108 S3 (Vertrieb über Kaufland) und M8 108 F3 (Globus/Kaufland) 04/2020.

Das Unternehmen habe sofort Untersuchungen im Labor veranlasst. „Es gab in keiner der Proben einen positiven Befund“, erklärt die Sprecherin. Die Rückrufaktion sei eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die Produkte werden in den Handelsketten Kaufland und Globus vertrieben. Wer eine Packung mit den genannten Chargen-Nummern in seinem Tiefkühlfach aufbewahrt, kann sie in den Markt zurückbringen und erhält – auch ohne Kassenbon – sein Geld zurück.

Solche Aktionen würden Verbraucher verunsichern, weiß die Unternehmenssprecherin. Und es könne schnell ein falscher Eindruck entstehen. Etwa der, dass etwas mit der Einhaltung der Hygienevorschriften im Werk im Oderland nicht stimmt. „Dem ist keinesfalls so“, betont sie. In Manschnow habe es zu keinem Zeitpunkt Probleme gegeben. Frenzel habe die Zulieferungen vom belgischen Werk sofort gestoppt.

Die neue Leiterin des Manschnower Werkes, Speranza Parchmann, leite die Qualitätssicherung und das in ausgezeichneter Weise, wie Cornelia Hesse versichert. Sie arbeite bereits seit langem im Manschnower Werk, übernahm die Leitung, nachdem Anfang April völlig überraschend der langjährige Leiter Reginald Schenk verstorben war.