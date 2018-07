Ein Blick über den Tellerrand

Josefin Roggenbuck

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für Studierende ist ein Auslandssemester längst Alltag geworden. Hingegen wagen aber nur wenige Auszubildende den Schritt raus aus der Komfortzone. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostbrandenburg versucht Azubis dabei zu unterstützen.

„Die nächste Chance kommt so schnell nicht“, sagt Felix Kanicke. Der 22-jährige Auszubildende zum Elektroniker für Betriebstechnik war im März diesen Jahres für vier Wochen zum Praktikum im schottischen Glasgow. Dort hat er in einer Computerfirma den Arbeitsalltag kennengelernt, neue Erfahrungen gesammelt und vor allem über den Tellerrand blicken können. Für den gebürtigen Frankfurter stand schon früh fest, dass er während seiner Ausbildung wenigstens für eine kurze Zeit ins Ausland gehen will. Bereits in der Schule verbrachte er ein Jahr in Amerika, verbesserte seine englischen Sprachkenntnisse. „Ich wollte unbedingt nochmal ein Auslandspraktikum machen“, erzählt er. Und wenn nicht während der Lehre, wisse er nicht, wann es in naher Zukunft wieder die Möglichkeit dazu gibt.

Unterstützung bekam er dafür von der IHK Ostbrandenburg. Seit zehn Jahren ist in der zugehörigen Projektgesellschaft die Mobilitätsberatung angesiedelt. Mitarbeiter wie Dorothea Möckel helfen deutschlandweit Auszubildenden bei der Realisierung ihres Auslandsaufenthaltes. Dabei ginge es in erster Linie um Beratungen wie und wohin Auszubildende gehen können, aber auch um Unterstützung während des Aufenthaltes in anderen Ländern und die Betreuung danach, beschreibt Möckel ihren Aufgabenbereich. Zum Beispiel stellt sie den Kontakt zu Partnern im Entsendeland her, findet dort eine der Ausbildung entsprechende Praktikumsfirma.

Der angehende Elektroniker für Betriebstechnik Kanicke macht seine Ausbildung beim Netzbetreiber edis in Fürstenwalde. Dort habe er mit 110 000-Volt-Anlagen zu tun, in Glasgow waren es eher Systeme im Mikro-Volt-Bereich. „In Schottland habe ich Computer neu aufgesetzt, defekte Teile ausgetauscht“, sagt Kanicke. Obwohl das zunächst völlig verschieden klingt, sei die Vorgehensweise grundsätzlich gleich. Egal, ob man Stromleitungen wartet und repariert oder Computer wiederherstellt – das Objekt müsse zunächst vom Strom genommen werden. „Hier sind die Leitungen eben groß und dort im Computer waren sie winzig.“ Doch der Chef habe ihm alles gezeigt und erklärt.

Neben den praktischen Erfahrungen, die Kanicke in einem anderen Land sammeln konnte, waren für den 22-Jährigen die neuen Kontakte eine riesige Bereicherung. „Zu vielen, die ich in Glasgow kennengelernt habe, besteht immer noch Kontakt“, sagt er. Ein neuer Freund habe ihn auch schon in Frankfurt besucht, der Gegenbesuch wird bereits geplant.

Da sei ein schöner Nebeneffekt des Projekts, sagt Möckel von der IHK-Projektgesellschaft. Hinzu käme noch, dass die Auszubildenden während der Zeit selbstständiger werden. Auch ihre Motivation im eigenen Unternehmen und in der Region zu bleiben, würde durch solche Angebote steigen. Die Teilnehmer erhalten während des Auslandspraktikums weiterhin ihr Gehalt. Durch Erasmus+, das Mobilitätsförderprogramm der Europäischen Union, werden Reise- und Aufenthaltskosten fast vollständig finanziert. „Bis 2020 plant die EU zehn Prozent aller Azubis ins Ausland zu schicken“, sagt Möckel. Über die Mobilitätsberatung werden jährlich 250 Plätze vergeben. „Die Jugendlichen müssen sich nur bewerben“, erklärt die IHK-Mitarbeiterin weiter und versucht noch mehr Betriebe zu überzeugen. „Egal ob als KFZ-Mechatroniker nach Italien, Koch nach Frankreich oder Büro-Azubi nach Großbritannien – die Welt steht allen offen.“

Kanicke sei schließlich auch der erste in seinem Unternehmen, der den Schritt gewagt hat. „Die Zwischenprüfung war durch und der Arbeitgeber hat zugestimmt“, sagt er. Jedem anderen kann er diese Chance andere europäische Kulturen kennenzulernen, nur ans Herz legen. Ein Zertifikat gibt es abschließend auch noch. Der Europass bestätigt das Berufspraktikum im Ausland.