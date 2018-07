Streit um Nord Stream 2 nimmt kein Ende

Igor Steinle

Berlin (NBR) Die Bauarbeiten an Nord Stream 2 haben bereits begonnen. Ab 2019 soll die Gaspipeline Erdgas von der russischen Ostseeküste nach Greifswald transportieren. Der politische Konflikt um das Projekt, das Europas Energieversorgung der kommenden Jahrzehnte sicherstellen soll, schwelt währenddessen munter weiter.

Vor allem die Ukraine sieht sich als Verlierer des deutsch-russischen Energiedeals. Der Nachbar Russlands fürchtet Milliardenverluste, wenn das Gas nicht mehr wie gehabt über ukrainisches Territorium geleitet wird, sondern vermehrt durch die Ostsee. Am Dienstag kamen deswegen Energieminister Peter Altmaier (CDU), sein russischer Kollege Alexander Nowak, der ukrainische Außenminister Pawlo Klimkin sowie der für Energie zuständige Vizepräsident der EU-Kommission, Maros Sefcovic, zu ersten Gesprächen zusammen, um eine Lösung zu finden. „Die Uhr tickt“, machte Sefcovic deutlich. Denn 2019 läuft der Transitvertrag zwischen der Ukraine und Russland aus, bis dahin will man ein neues Abkommen ausgehandelt haben. Ziel sei, dass auch weiterhin ein „substantieller Gastransit“ durch die Ukraine stattfindet, sagte Altmaier.

Russlands Präsident Wladimir Putin deutete bereits Entgegenkommen an. Er sei „bereit, den Transit beizubehalten“, wenn vor einem Stockholmer Schiedsgericht ein Handelsstreit zwischen Russland und der Ukraine beigelegt werde, sagte er am Montag bei seinem Treffen mit US-Präsident Trump in Helsinki.

Für Trump hingegen ist die Pipeline inzwischen liebstes Angriffsziel im Handels- und Rüstungsstreit mit Deutschland geworden. Auf dem Natogipfel in Brüssel machte er Kanzlerin Merkel heftige Vorwürfe: Deutschland verlasse sich auf den teuren militärischen Schutz der USA, kaufe sein Erdgas aber für Milliarden Euro in Russland. „Furchtbar“ sei das, was sie da mache. Trump leiten dabei eigene Interessen: Er würde den Europäern lieber US-Flüssiggas verkaufen.

Ermutigt von der harschen Kritik des US-Präsidenten, hoffen nun allerdings viele Gegner des Projekts auf seine Einstellung. Vor allem die Osteuropäer fürchten eine wachsende Dominanz Russlands in Europa. Befürworter jedoch machen geltend, dass aufgrund steigenden Erdgasbedarfs in Europa kein Weg an der Pipeline vorbeiführe. Russland gilt zudem als verlässlicher Gaslieferant, was auch Altmaier nochmal deutlich machte: „Der Gastransit ist noch nie gefährdet gewesen.“