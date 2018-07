Ausschreibung nach drei Jahren

Frauke Adesiyan, MOZ

Frankfurt (Oder) Es ist eine dieser scheinbar unendlichen Geschichten der Kommunalpolitik: die geforderte Überprüfung der Kulturstruktur. Im Juni 2015 hatten die Fraktionen der Grünen/Bürgerinitiative Stadtentwicklung/Piraten, Linke und CDU/Bürgerbündnis einen Antrag in Vorbereitung der damaligen Kulturentwicklungsplanung eingebracht. Sie beauftragten den Oberbürgermeister bis September 2015 eine Untersuchung darüber vorzulegen, welche Auswirkungen es haben würde, die städtische Kulturstruktur zu verändern. Den Antragstellern ging es damals vor allem darum, zu prüfen, inwieweit man die Messe und Veranstaltungs GmbH und den Kultureigenbetrieb zusammenlegen könnte.

Eine Antwort auf diesen Antrag gibt es bis heute nicht. „Außer Behinderung und Hinhalten ist nichts passiert“, fasst es Linken-Fraktionschefin Sandra Seifert zusammen, die den Antrag damals maßgeblich mitformulierte und bis heute verfolgt. Immerhin: Aus der Pressestelle hieß es jüngst, dass ein wettbewerbliches Verfahren mit der Vergabestelle vorbereitet werde. Drei Unternehmen sollen eingeladen werden, ein Angebot für die Strukturuntersuchung abzugeben. Bis September will man sich für ein Angebot entscheiden, die Bearbeitung soll bis Ende November abgeschlossen sein, heißt es auf Nachfrage.

„Wenn es einen politischen Willen gegeben hätte, hätte die Untersuchung längst passiert sein können“, ist sich Sandra Seifert sicher. Zunächst hatte man die Beteiligungssteuerung damit beauftragt, die sich erst aus personellen, später aus rechtlichen Gründen nicht dazu in der Lage sah. Die externe Ausschreibung wurde beschlossen, war jedoch aufgrund des vorläufigen Haushalts zunächst nicht möglich. Nun wurden die einzuplanenden Kosten für das Gutachten von 30 000 auf 45 000 Euro erhöht.

Sandra Seifert zeigt sich über die jüngste Entwicklung „verhalten optimistisch“. Sie ist überzeugt, dass eine Stadt in Frankfurts Größe nicht derart viele unterschiedliche Kulturstrukturen vorhalten muss. Ins Gespräch gebracht wurde mehrmals das sogenannte Jenaer Modell. In der thüringischen Stadt werden Kultur, Tourismus und Marketing aus einem städtischen Eigenbetrieb heraus gesteuert. Diese Bereiche gehören in Frankfurt der Messe und Veranstaltungs GmbH und dem Kultureigenbetrieb an. Zusätzlich gibt es noch die Strukturen des Landesmuseums und des Brandenburgischen Staatsorchesters.

In der bisherigen Diskussion wurde als Argument gegen die Idee einer Zusammenführung von MuV und Eigenbetrieb wiederholt das Lohnniveau angeführt. Das städtische Tarifniveau, nach dem die Mitarbeiter des Eigenbetriebs bezahlt werden, liegt demnach weit höher als die Gehälter bei der MuV.