Der umstrittene Abschnitt des Hechtgrabens soll beräumt werden

Martin Risken

Vogelsang (MOZ) Jahrelang wurde um ein 200 Meter langes Teilstück des Hechtgrabens bei Vogelsang gestritten. Jetzt fordert die Untere Wasserbehörde die Beräumung des zu einem Moor verkommenen Teilstücks. Der Wasser- und Bodenverband Uckermark-Havel hat reagiert.

Der Verband hat das nicht mehr als funktionierenden Entwässerunggraben erkennbare Teilstück in seinen Gewässerunterhaltungsplan für 2019 aufgenommen, der zurzeit den Fachbehörden zur Abstimmung vorliegt. Ob auch die Untere Naturschutzbehörde dem Plan zustimmen wird, ist noch fraglich. Bis Anfang August erwartet Verbandsgeschäftsführer Michael Nitschke die Stellungnahme aus Oranienburg.

Besonders der Naturpark Uckermärkische Seen hatte sich jahrelang vehement gegen die Gewässerunterhaltung ausgesprochen. Für den damaligen Naturpark-Chef Roland Resch war der Abschnitt ein schützenswertes Biotop, das allerdings kaum noch Wasser durchließ und deshalb zu einer zunehmenden Vernässung von Grünland und Wald führte. Dabei ist der Graben von großer Bedeutung für Vogelsang, sollte die Ortsdurchfahrt irgendwann grundhaft ausgebaut werden. Dann müsste eine funktionierende Regenentwässerung der Straße her und das Wasser über den Hechtgraben abgeleitet werden, welcher zwischen Vogelsang und Burgwall letztlich in die Havel mündet. Die jetzt anstehende Deckensanierung der Bundesstraße 109 in der Ortslage Vogelsang spart die Regenentwässerung noch aus. Nichtsdestotrotz wurde in den vergangenen Monaten auch seitens der Stadt Zehdenick hart an einer Lösung des Entwässerungsproblems gearbeitet.

Vor wenigen Wochen fand dazu eine Beratung in der Stadtverwaltung Zehdenick statt. Von einem Streit will Verbandschef Michael Nitschke aber nichts wissen. Viel lieber spricht er von Fachdiskussionen, die jetzt aber zu einem Ergebnis führen sollen. Sollten die Behörden tatsächliches grünes Licht geben, müsste der Verband mit Amphibientechnik anrücken, um eine Schneise durch das angehäufte Dickicht zu schlagen.