Neue Chancen für Langzeitarbeitslose

Dieter Keller

Berlin (MOZ) Trotz der brummenden Konjunktur und immer weniger Arbeitsloser muss eine ganze Reihe schon seit langem von Hartz IV leben, weil sie keinen Job finden. Ihnen will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) mit dem „sozialen Arbeitsmarkt“ neue Beschäftigungschancen eröffnen.

Heute bringt das Bundeskabinett seinen Gesetzentwurf auf den parlamentarischen Weg. Im Juni waren 818 000 Menschen oder 36 Prozent aller Arbeitslosen mindestens ein Jahr arbeitslos, was als Langzeitarbeitslosigkeit gilt. Die Zahl ist rückläufig, zeigt der Blick ein Jahr zurück: Da waren es noch 85 000 mehr. Von den rund 900 000, die im vergangenen Jahr im Schnitt betroffen waren, suchte jeder sechste schon seit mindestens fünf Jahren einen Job. Ältere ab 55 waren besonders häufig betroffen.

Ab 2019 soll die Arbeitsagentur Arbeitgebern einen Zuschuss zahlen, wenn sie Betroffene beschäftigen. Es gibt zwei Versionen: Hat der Langzeitarbeitslose schon mindestens sieben Jahre lang Hartz IV bezogen und ist er mindestens 25 Jahre alt, gibt es fünf Jahre lang einen Lohnkostenzuschuss, in den ersten beiden Jahren 100 Prozent des gesetzlichen Mindestlohns, danach sinkt dies jährlich um 10 Prozent.

Die zweite Version richtet sich auch an Jüngere: Wer mindestens zwei Jahre langzeitarbeitslos ist, wird zwei Jahre lang gefördert. Im ersten Jahr zahlt die Arbeitsagentur dem Betrieb 75 Prozent Lohnkostenzuschuss, im zweiten 50 Prozent. Hinzu kommt der Anspruch auf eine beschäftigungsbegleitende Betreuung. 2019 bis 2022 stehen für dieses Lieblingsprojekt der SPD insgesamt vier Milliarden Euro zur Verfügung. Heil hofft auf 150 000 Teilnehmer.

In Baden-Württemberg und Bayern sind nur rund ein Prozent der Erwerbspersonen langzeitarbeitslos, in Brandenburg 2,9 Prozent. Kein Wunder, dass sich Frank Junge, Sprecher der Landesgruppe Ost der SPD-Bundestagsfraktion, neue Perspektiven in sehr strukturarmen Regionen erhofft, von denen viele in Ostdeutschland lägen: „Nach den Umbrüchen der Wiedervereinigung haben tausende Menschen nicht mehr einen festen Job gefunden.“

Ein Teil der Jobs soll im öffentlichen Bereich entstehen – im Prinzip eine gute Idee, sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy.. Er bemängelt, dass der Bund nur bis zum Mindestlohn fördern will und nicht bis zum ortsüblichen Tariflohn. Das mache das Programm für viele Unternehmen unattraktiv. Die Kommunen und ihre Firmen seien überfordert, die Lücke zwischen Mindest- und Tariflohn zu schließen.