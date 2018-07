MOZ

Neuzelle Mehrere Liter Dieselkraftstoff haben Unbekannte von einer Baustelle zwischen Neuzelle und Eisenhüttenstadt gestohlen.

Wie die Polizeidirektion Ost am Dienstag mitteilte, befanden sich die zwei betroffenen Baufahrzeuge am Oderdamm, an dem seit Monaten gearbeitet wird. Der Diebstahl soll sich im Zeitraum vom 12. bis 16. Juli ereignet haben, heißt es. Den Firmen entstand ein Schaden von insgesamt ungefähr 1400 Euro.

Hinweise an Tel. 03364 4250