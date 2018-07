Zunehmende Vermüllung in Wald und Flur

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Die Vermüllung im Landkreis Barnim nimmt weiter zu. Immer wieder kommt es zu illegalen Entsorgungen. In der Nähe der Autobahnraststätte Ladeburger Heide an der A 11 entdeckte ein Spaziergänger jetzt eine große Ansammlung von Müll, der möglicherweise aus dem umliegenden Waldgebiet stammt.

Es handelt sich offenbar um private Hinterlassenschaften. Von der Fundstelle aus sind die parkenden Autos auf dem Rastplatz an der Autobahn bereits zu sehen. Eine Sammlung von alten Autoreifen und Überresten, die vermutlich von Wohnungsrenovierungen stammen, häufen sich dort an. Unter ausgedienten Matratzen, Teppichen und Türen befinden sich zahlreiche Säcke mit diversen Abfällen. „Da muss doch jemand eine Lkw-Ladung abgekippt haben oder auch mehrere“, so die Vermutung.

Eine andere Vermutung hat Mark Büttner, der stellvertretende Leiter des Barnimer Bodenschutzamtes. Als die Behörde am Dienstag von der Müllansammlung erfuhr, verschaffte sie sich sofort vor Ort ein Bild von der Situation. Die Art der Anhäufung und die Zuwegung sprechen dafür, dass der Abfall aus der Umgebung stand und an dieser Stelle zusammengetragen wurde, um ihn abzutransportieren. Dies könnte zum Beispiel von der Forst veranlasst worden sein, so eine Vermutung. Bis zum Abend war es allerdings aus Zeitgründen nicht mehr möglich, eine Rückmeldung zu erhalten. Keine Zweifel bestehen jedoch an dem Fakt, das in dem Waldgebiet „Unmengen“ von Müll illegal entsorgt wurden.

Und die Tendenz dieser Fälle ist steigend, wie die Zahlen aus den zurückliegenden Jahren zeigen. 2016 wurden dem Landkreis insgesamt 470 Ablagerungen gemeldet. Davon enthielten 15 gefährliche Abfälle wie zum Beispiel Asbest und Teerpappe.

Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Ablagerungen bereits auf 532. Das entspricht einem Anstieg um mehr als 13 Prozent. Noch dramatischer ist dabei die Zunahme der Fälle mit gefährlichen Stoffen. Sie verdreifachte sich und stieg schließlich auf 49 an.

Wenn aus der Bevölkerung, Bürgermeistern und Ortsvorstehern, von Ämtern, Bauhöfen, der Forst oder der Polizei Hinweise auf illegale Ablagerungen beim Bodenschutzamt eingehen, wird die BDG mit der Entsorgung beauftragt.

Gegen den Trend zur Vermüllung von Landschaft, Wäldern und Straßenrändern gibt es bereits verschiedene Versuche. Seit Herbst vergangenen Jahres ist die „Müll-Streife Barnim“ im Einsatz. Im Auftrag der Barnimer Dienstleistungsgesellschaft (BDG) fährt eine Sicherheitsfirma die Straßen ab. Der Landkreis stellt hierfür ein Fahrzeug zur Verfügung, das über eine Videoausstattung verfügt. Die Streife soll verhindern, dass es überhaupt zu illegalen Entsorgungen am Straßenrand kommt. Neben der abschreckenden Wirkung soll sie aber auch zur Identifizierung der Verursacher beitragen.

Mit der Barnimer Müll-Streife wurden positive Erfahrungen gemacht, sagt Sirid Heiland von der Kreisverwaltung. Es seien bereits mehrere Bußgeldverfahren auf der Grundlage der Daten und Informationen, die die Müll-Streife geliefert habe, eröffnet worden.

Beispielsweise unterstützte das Bodenschutzamt im vergangenen Jahr auch Birkholz mit gelben Hinweisschildern. „Gib uns den Rest! Ab zum BDG-Recyclinghof“ war darauf zu lesen. An den Straßen in der Umgebung des Bernauer Ortsteiles waren immer wieder Bauschutt und andere Abfälle abgeladen worden. Die Hinweise sollen deutlich machen, dass es legale und damit für alle Seiten stresslose Entsorgungsmöglichkeiten gibt.

Auf der Internetseite www.barnim.de“ sind unter „Abfallentsorgung“ Informationen über die Entsorgungsmöglichkeiten sowie weitere Links zu finden.