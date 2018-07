Klinkerfläche der Schlossterrasse nimmt Form an

Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Sichtbare Fortschritte sind gegenwärtig beim Pflastern der Schlossterrasse im Schlossgut Altlandsberg zu verzeichnen. Die roten Klinker korrespondieren dabei mit dem bereits fertig gestellten Brau- und Brennhaus sowie den Ruinenresten der ehemaligen Schlossküche und dem Gutshaus im weiteren Umkreis.

Wie der Bereich Schlossterrasse und Freitreppe zum Lustgarten wirklich ausgesehen hat, lasse sich nicht präzise sagen, hatte Frank Ruppersberger von der Schlossgut Altlandsberg GmbH bei einer Führung am 16. Juni Besuchern erläutert. „Wie also ist Otto I. von Schwerin in den Park gekommen?“ Mal habe man vor und während der begleitenden archäologischen Grabungen zwei Freitreppen, mal eine Rampe vermutet.

Doch weder Treppen noch Reste einer Balustrade seien gefunden worden. Mittig und bogenförmig angelegt, habe sich aber eine kleine Schutthalde der Zeit Otto von Schwerins zuordnen lassen. Zwei Treppen, links und rechts von einem Wasserbassin, wie sie das Modell in der Stadtinformation zeigt, werde es daher nicht geben, sondern eine Rundtreppe.(rj)