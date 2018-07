„Mit dem Gesicht zum Volke“

André Bochow

Berlin (MOZ) 1988 kam Matthias Dietrich als Botschafter der DDR nach Nicaragua. Der heute 68-Jährige blieb bis 1990 auf dem Posten und kehrte 1996 wieder in das mittelamerikanische Land zurück. Die aktuellen Entwicklungen sieht er mit großer Sorge, aber auch mit Hoffnung. sprach mit dem Ex-Botschafter.

Herr Dietrich, als Sie 1988 nach Nicaragua kamen – wie haben Sie die Sandinisten erlebt?

Alles war überlagert von den Konflikten des Kalten Krieges. In den 80er-Jahren verkauften die USA Waffen in den Iran, um damit die Contras zu finanzieren, die einen regelrechten Krieg gegen die Sandinisten führten. 50 000 Menschen kamen dabei ums Leben.

Aber die Führung der Sandinisten (FSLN) genoss weltweit ein hohes Ansehen.

Zu Recht. Das waren junge Leute, die angetreten waren, ihr Land positiv zu verändern. Letztlich ist ihnen das nicht gelungen, weshalb die FSLN 1990 die Wahl verlor. Aber es gab zuvor sehr positive Entwicklungen auf zahlreichen Gebieten. Zum Beispiel in der Bildung und im Gesundheitswesen. Allerdings radikalisierte sich die Revolution recht schnell. Die Sandinisten lehnten sich immer mehr an Kuba und die sozialistischen Länder an und übernahmen nach dem Ausscheiden der bürgerlichen Kräfte schließlich die Alleinherrschaft.

Es gab auch sehr viel Unterstützung aus der DDR.

Auf jeden Fall hat die DDR-Führung Nicaragua eine sehr große Bedeutung zugemessen. In Managua stand die zweitgrößte DDR-Botschaft in Lateinamerika. Die größte war auf Kuba.

Die DDR hat ein Krankenhaus gebaut. Gibt es das noch?

Ja, es existiert noch und heißt jetzt Deutsch-Nicaraguanisches Krankenhaus. Aber es ist in die Jahre gekommen und hat an Bedeutung verloren. Übrigens war die DDR auch sehr aktiv in der Berufsausbildung. Und es gab zum Beispiel eine Beratergruppe im Bildungsministerium. Die hat bis 1996 hier gearbeitet. Also noch sehr lange nach dem Ende der DDR. Als ich 1996 nach Nicaragua zurückkehrte, habe ich die Leute noch getroffen.

Als Somoza gestürzt wurde, waren Sie in der FDJ-Bezirksleitung Leipzig – wie hat man dort reagiert?

Wir waren schon sehr begeistert. Lateinamerika war wichtig für uns. Kuba. Oder der Schrecken des Pinochet-CIA-Putsches 1973 in Chile. Wir haben mit Vietnam gelitten und den Sieg über die USA gefeiert. Die afrikanischen Befreiungsbewegungen hatten unsere Sympathien. Wir haben uns ja als Teil einer weltweiten Bewegung gefühlt.

Ging es da nicht auch darum, die revolutionären Gefühle in der Solidarität mit Nicaragua auszuleben?

Da fällt mir aber eher etwas Gegenteiliges ein. Der Sänger Gerhard Schöne war in Nicaragua und hat dort gesehen, wie der damals noch integre Daniel Ortega unangekündigt zu den Menschen ging, sich zu ihnen an den Tisch setzte und mit ihnen sprach. Das hat Schöne 1988 zu dem Lied: „Mit dem Gesicht zum Volke“ inspiriert, das in den Tagen der friedlichen Revolution sehr populär war.

War Ortega nicht auch zum 40. Jahrestag in Berlin?

Ja. Und vor dem Palast der Republik wurde demonstriert. Ich sollte Ortega dazu überreden, mit dem Auto in den Palast zu fahren. Er wohnte direkt im Hotel gegenüber und hielt das für Blödsinn. Wir sind dann gelaufen. Und die Leute, die eben noch „Stasi in die Produktion“ gerufen hatten, klatschten, als sie Ortega sahen.

Wie wird die Zukunft Nicaraguas aussehen?

Ich hoffe, Nicaragua findet seinen eigenen Weg. Wenn ich mir ansehe, wie klar die Studenten sind, die sich gegen Ortega stellen, habe ich Hoffnung.

So etwas kennt man noch aus der Endphase der DDR.

Jedenfalls hat sich einer der Studenten vor Ortega aufgebaut und ihm glatt ins Gesicht gesagt, es gehe nicht um irgendeinen Dialog, sondern darum, die Bedingungen für den Rückzug des Präsidenten und seiner Getreuen zu verhandeln. Die Studenten sind gewaltlos und räumen nach einer Kundgebung sogar den Müll weg. Das ist wirklich umwerfend.