Zulassungsstelle: Ab August soll alles besser werden

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Lange wurde darüber diskutiert. Nun hat die Kreisverwaltung ihr neues Konzept für die Kfz-Zulassungsstelle präsentiert. Die Abläufe werden umstrukturiert, die Öffnungszeiten flexibler gestaltet. Außerdem sollen mehr Mitarbeiter eingesetzt und mehr Termine online vereinbart werden können. Umgesetzt werden die Neuerungen zum 1. August. Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Personal: Bislang arbeiten 14 Mitarbeiter in der Zulassungsstelle. Im August sollen zwei Azubis übernommen werden und die Zulassungsstelle im August und September je eine weitere Mitarbeiterin erhalten.

Die Zulassungsstelle soll ab August an drei Tagen in der Woche bereits um 7.30 Uhr öffnen und an zwei Tagen pro Woche erst um 18 Uhr schließen. Damit soll den Bedürfnissen der berufstätigen Bürger besser entsprochen werden. Die Öffnungszeiten der Barkasse werden entsprechend angepasst.

Wer Wartezeiten vermeiden will, kann schon bisher auch Termine über die Internetseite des Landkreises vereinbaren. Das Problem aber: Online-Termine sind meistens schon Wochen im Voraus ausgebucht. Deshalb soll das Angebot an Terminen nun erweitert werden – von 500 auf 600 pro Monat. Weil bislang bis zu 120 vereinbarte Termine nicht wahrgenommen wurden, muss nun der Name bei der Reservierung mit angegeben werden. Kunden werden auch gebeten, die Möglichkeiten der Online-Zulassung von Kfz zu nutzen, die einen Behördengang entbehrlich machen. Das Verfahren wird auf der Internetseite des Landkreises erläutert.

Die gewerblichen Zulasser klagen seit Jahren über lange sowie unplanbare Wartezeiten. Sie stehen oft schon Stunden vor der Öffnung vor der Zulassungsstelle, um als Erste an Wartemarken zu kommen. Die Anträge der Zulassungsdienste sollen künftig separat von privaten Anmeldern angenommen und bearbeitet werden. Die Zulassungsdienste erhalten einen eigenen Wartebereich und Schalter im ersten Obergeschoss des Landratsamtes. Dort sollen sie ab August ihre Anträge und Unterlagen in den ersten zwei Stunden nach Öffnung der Zulassungsstelle abgeben. Sobald ihre Unterlagen bearbeitet sind und zur Abholung bereit liegen, werden sie telefonisch oder per E-Mail informiert. Als gewerbliche Anmelder gelten neben den klassischen Zulassungsdiensten auch Autohäuser und Versicherungsunternehmen.

Bezahlung: Sämtliche Gebühren können zwar weiterhin an der Bargeldkasse bezahlt werden. Der Landkreis empfiehlt aber, auch von der Kartenzahlung Gebrauch zu machen. An den Schreibtischen der jeweiligen Bearbeiter stehen entsprechende Lesegeräte zur Verfügung. (til)

Nähere Informationen zum Zulassungsverfahren, den erforderlichen Unterlagen, zur Online-Terminreservierung und zur Online-Zulassung sind unter www.oberhavel.de/zulassung zu finden. Telefonische Auskünfte erteilt die Zulassungsstelle unter 03301 6015900.