Supermarkt brennt - Großeinsatz für Feuerwehr

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen einen Brand in einem Supermarkt. Ein Supermarkt in Berlin-Fennpfuhl ist in der Nacht zum Mittwoch den 18.07.2018 in Flammen aufgegangen. «Wir sind hier mit etwa 75 Leuten im Einsatz», sagte ein Sprecher der Feuerwehr. © Foto: Britta Pedersen

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen einen Brand in einem Supermarkt. Ein Supermarkt in Berlin-Fennpfuhl ist in der Nacht zum Mittwoch den 18.07.2018 in Flammen aufgegangen. «Wir sind hier mit etwa 75 Leuten im Einsatz», sagte ein Sprecher der Feuerwehr. © Foto: Britta Pedersen