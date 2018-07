Zwischen Großstadt und Getreidefeld

Ackern für den Eigenbedarf: Ute Hohloch aus Berlin erntet Blumen in ihrem Tortenstück am Bauerngarten in Eiche. Außerdem versorgt die Krankenschwester ihre Tochter und Enkelin gleich noch mit. © Foto: Micha Winkler Berlin

Ahrensfelde (MOZ) Geht es nach Max von Grafenstein, dem Mitbegründer der Idee vom Bauerngarten auf einem Acker nahe der Großstadt Berlin, könnte das Projekt weiter wachsen. Doch der Landwirt ist eher von abwartendem Temperament. Obwohl er zufrieden auf die Parzellen schaut.

Insgesamt 650 Parzellen gibt es auf vier verschiedenen Äckern im Umland von Berlin. Davon lassen sich 1500 Menschen versorgen. Der neueste Garten, und im Frühjahr erst gestartet, liegt am Eichner Grenzweg. Zwei große Kreise wurden auf das Feld gezirkelt. In Tortenstücken bewirtschaften die Pächter ihr Land. Alle zwei Wochen gibt es einen Workshop, um den Hobbygärtnern nötiges Wissen zu vermitteln. Zuletzt am Sonnabend ging es um ökoligische Düngemittel und deren Dosierung.

„Der Agrarsturkturwandel lässt sich nicht mehr negieren“, ist sich von Grafenstein sicher. Der 36-Jährige sagt: „In einigen Jahren gibt es keine Landwirte mehr.“ Um so wichtiger werde die Selbstversorgung. Dazu kämen auch viele Familien, die industriell gefertigte Lebensmittel nicht mehr essen möchten, sondern Salat oder Mais bevorzugen, der frisch gezogen und geerntet wurde.

Ute Hohloch, eine 59-jährige Krankenschwester, schneidet sich Blumen ab. „Ich bewirtschafte hier eine Fläche, mit der ich meine Tochter und Enkelin mitversorgen kann“, berichtet die Berlinerin. Sie hat seit mehr als 30 Jahren Erfahrungen im Gärtnern, kann sich aber aus Zeitgründen keinen ganzen Garten leisten. „Ich finde es schön, wenn meine Enkeltochter weiß, woher die Kartoffeln kommen. Wenn wir dann gemeinsam ernten und kochen, macht es großen Spaß.“ Außerdem lobt sie, wie unkompliziert es auf dem Mietacker zugeht.

Max von Grafenstein und weitere fünf fest angestellte Mitarbeiter haben die Äcker gepachtet und zum Pflanzen vorbereitet. Außerdem wurde ein Zaun gezogen und die Bewässerung verlegt, die in diesem trockenen Sommer für reiche Ernte sorgt. Auch eine Komposttoilette steht am Feldrand. Aktuell sind die 50 Parzellen in Eiche gut gebucht. Jungpflanzen werden bereitgestellt. „Wir achten hier auf die Fruchtfolge. Jeder lernt vom Nachbarn, wir sind außerdem vor Ort, um anzuleiten“, erzählt der Bauer mit dem struppigen, blonden Haar. In einem Newsletter, der an alle Nutzer verschickt wird, geht es außerdem um neue Ideen, Vorschläge zum Pflanzen, Tipps rund um den Gemüseanbau. Das Ziel sei ein Mix aus Hausgärtnern und ökologischem Landbau mit seinen Methoden.

„Wir sehen hier die neue Form der Lebensmittelversorgung“, ist von Grafenstein überzeugt. Als er 2010 gemeinsam mit einem Freund die Idee entwickelte, hätte er nicht gedacht, dass es so gut läuft. Doch der Bedarf ist ungebrochen. Wahrscheinlich gibt es 2019 in Eiche noch mehr Kreise mit Mini-Gärten. Dafür muss man sich möglichst zeitig registrieren lassen, um ein Stück Land abzubekommen. Gegen einen Beitrag nach Selbsteinschätzung zwischen 200 und 500 Euro - je nach Größe der Parzelle - gibt es die Rundumversorgung durch die Bauerngärtner sowie die Möglichkeit, selbst zu wirtschaften.

Isa Michel, die nur einen Freund begleitet und sich das Vorhaben einmal anschauen will, findet das spannend. „Ich denke, im kommenden Jahr mache ich mit. Meine Tochter hat Allergien, hier kann ich etwas für unsere Gesundheit tun. Und Spaß macht das Gärtnern ja auch.“

Ab 1. September beginnen die neuen Buchungen. Im Spätherbst, wenn alles geerntet und verarbeitet ist, kommt der Traktor und macht den Acker platt. Die Boden muss sich ausruhen, ehe er wieder reiche Beute abwirft. „Wir stehen für den Wertewandel in der Nahrungsproduktion, und die Freude soll auch nicht zu kurz kommen“, vertritt Max von Grafenstein seine Ideologie. Der Ansatz des Kooperationsmodells zielt auf maximalen Ertrag und darauf, dass die Hof Wendelin GbR trotz ihrer Vorleistungen ihre Liquidität sichert. Nur dann funktioniert die Idee, Einkäufe zu bündeln, Arbeiten zu zentralisieren und doch individuell zu wirtschaften. Durch die frühe Reservierung der 22 bis 44 Quadratmeter großen Gärtlein wiederum gibt es Planungssicherheit. Von Grafenstein hat noch einen Tipp für alle Gärtner parat: „Baut Grünkohl an, das ist ein gutes Tauschobjekt.“

www.bauerngarten.net