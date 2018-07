Erst schwitzen, dann mit Wasser spritzen

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die Sommerferien können Schülern viele spannende Erlebnisse bescheren. Redakteure der Märkischen Oderzeitung haben lohnenswerte Ausflugsziele in Oder-Spree, Märkisch Oderland und Frankfurt aufgespürt. Heute: Fit in Fürstenwalde – auf dem Fitnesspfad an der Pintschbrücke und im Spaßbad Schwapp.

Zwischen die Holzpfähle stellen, Hände auf die Armlehnen setzen, Körper nach oben drücken – der Wanderausflug zum Wehr „Große Tränke“, den Gisela Brandt mit ihren Enkeln geplant hat, wird schweißtreibender als erwartet. Denn Anastasia (8) und Aaron (10) haben den Fitnesspfad des Fürstenwalder Stadtforstes entdeckt.

Zwischen großen Bäumen stehen die rustikalen Holzstationen am Wegesrand. Wer den Pfad gezielt ansteuert, kann sein Auto auf einem kleinen Waldparkplatz „An der Pintschbrücke“ stehen lassen. Die Einfahrt liegt etwas versteckt zwischen Kreisverkehr und Tierpark. Es riecht nach Wald, nach Erde und nach den frischen Hackschnitzeln, die auf dem Weg liegen. Der Lärm des Straßenverkehrs dringt nur gedämpft zu der kleinen Oase herüber.

„Am besten ist das Hangeln. Das habe ich fast geschafft“, sagt Anastasia. Den beiden Kindern aus Berlin, die bei ihrer Oma in Fürstenwalde Urlaub machen, gefällt der Parcours so gut, dass sie ihn gleich ein zweites Mal absolvieren wollen.

Armdrücken, über einen drehbaren Balken oder eine Slackline balancieren, Bocksprünge vollführen, Liegestütze, Rumpfbeugen, Schlusssprünge und Sit-Ups machen, den Körper bei Klimmzügen in die Höhe bewegen – zehn Stationen umfasst der rund 600 Meter lange Pfad. Im Jahr 2012 hat der Stadtforst ihn eröffnet. Er mündet auf den Spree-Radwanderweg. Zwölf Touren könnten von dort aus beschritten oder beradelt werden, ein Wegweiser informiert über Ziele und Länge. Auch Kunstwerke gibt es am Wegesrand zu entdecken; sie entstanden während eines Pleinairs im Jahr 2013.

Wer nur eine kleine Runde drehen möchte, kann sich nach links wenden. Dort befindet sich die Pintschbrücke. Sie überspannt einen kurzen Kanal zwischen der Spree und einem kleinen Becken. Was wie eine grüne Oase wirkt, ist ein Zeugnis von Fürstenwaldes Industriegeschichte. In den 1930er-Jahren war das kleine Becken Teil des Hafens der Pintsch AG. Die Firma Julius Pintsch verlegte 1872 ihren wichtigsten Betriebsteil von Berlin nach Fürstenwalde und produzierte nördlich der Bahnstrecke vor allem Gas-Beleuchtungstechnik für Eisenbahnen und Leuchttürme sowie Dampfheizungen für Waggons.

Neben der Brücke laden Lichtungen zum Picknick mit Blick auf die Spree ein. Die Verpflegung dafür müssen Ausflügler sich mitbringen, auch Mückenspray ist ratsam. Wem die Steine nicht zu scharfkantig sind, der kann sich im Wasser abkühlen. Ein bis zwei Stunden lässt es sich gut auf dem Pfad und in seiner Umgebung aushalten.

Wer Lust auf einen weiteren Spaziergang hat, kann durch den Heimattiergarten laufen, der sich auch an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße befindet. Dort gibt es auch einen Imbiss. Wem der Sinn eher nach baden, schwimmen und saunieren steht, der kann das Sport- und Spaßbad Schwapp ansteuern. Etwa drei Kilometer entfernt, Große Freizeit 1, ist es zu finden.

Am frühen Dienstagnachmittag ist es dort nicht zu leer und nicht zu voll. Oliver (4) pumpt das Wasser durch verschiedene Rinnen. Im Hintergrund erhebt sich der Drachenpalast mit Treppen und Rutschen. Mit seiner Familie besucht der Junge aus Krefeld (Nordrhein-Westfalen) grad seine Tante in Fürstenwalde. Wie bei jedem Besuch, ist ein Tag im Schwapp Pflicht. Verschiedene Rutschen, Liegestühle im Außenbereich und eine Knabberfisch-Oase runden das Angebot ab.