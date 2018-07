dpa

Michendorf (dpa) Autofahrer müssen am Mittwoch auf dem südlichen Berliner Ring mit Stau rechnen.

Hintergrund sei die Beseitigung von Unfallschäden auf der A10, teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit. Bis etwa 14.30 Uhr werden demnach defekte Leitplanken nach einem Lastwagen-Unfall repariert. In Richtung Dreieck Spreeau ist darum laut Verkehrsinformationszentrum (VIZ) zwischen der Anschlussstelle Michendorf und dem Autobahndreieck Nuthetal nur eine der insgesamt drei Spuren frei.