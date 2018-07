Neue Oberärzte an der Epilepsieklinik

moz

Bernau Die Epilepsieklinik Tabor hat binnen kurzer Zeit zwei neue Oberärzte ernannt. Am 18. Juni wurde Aditya Mungee zum Oberarzt für die Station „Psychosomatische Epileptologie“ bestellt. Anna-Lena Friedo erhielt bereits im Mai Blumen als neue Oberärztin der Station für mehrfach-behinderte Menschen mit Epilepsie.

Aditya Mungee kam 2010 als Wissenschaftler auf Basis eines Stipendiums nach Berlin an die Charité und absolvierte dort seine Ausbildung im Fach Psychiatrie und ist heute Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Schon früh entdeckte er dort seine Neigung für organisch psychiatrische Erkrankungen und hatte sich deshalb gezielt an der Epilepsieklinik Tabor für seine neurologische Weiterbildung beworben, die er erfolgreich abschloss. Dabei hatte er auch weitreichende Kenntnisse in der Epileptologie erworben. „Mit Aditya Mungee gewinnt die Epilepsieklinik Tabor einen umfassend ausgebildeten und erfahrenen Psychiater und Verhaltenstherapeuten mit ausgewiesener Qualifikation“, freut sich die Klinik in einer Pressemitteilung.

Anna-Lena Friedo, Fachärztin für Neurologie, wurde im Mai von den Geschäftsführern der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, Pastorin Friederike Winter und Martin Wulff, zur Oberärztin der Station für mehrfach-behinderte Menschen mit Epilepsie ernannt.

Anna-Lena Friedo ist seit 2003 in der Epilepsieklinik Tabor tätig und war von Anfang an am Aufbau und der Entwicklung der Station von Patienten mit geistiger und mehrfacher Behinderung sowie Epilepsie beteiligt gewesen. Sie hat wesentlich zur ausgezeichneten überregionalen Reputation dieses Arbeitsbereiches beigetragen.

„Durch die Ernennung von Anna-Lena Friedo ist es gelungen, eine Persönlichkeit mit umfangreicher Erfahrung und besonderem Renommee auf Dauer in einer verantwortlichen Position an der Epilepsieklinik Tabor zu binden“, vermeldet das Bernauer Tabor-Zentrum.

Ein epileptischer Anfall ist eine Folge plötzlich auftretender synchroner elektrischer Entladungen von Nervenzellen im Gehirn, die zu unwillkürlichen Verhaltens- oder Befindensstörungen führen. Die Epilepsieklinik Tabor in Bernau ist mit dem Berliner Evangelischen Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge in Lichtenberg der Kern eines seit April 2001 bestehenden Netzwerkes für die Behandlung dieser Erkrankung.