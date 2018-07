Matthias Reim kehrt zurück

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Seinen ersten und bislang größten Hit „Verdammt, ich lieb’ Dich“, veröffentlicht im Mai 1990, singt Matthias Reim immer noch gern. Auch bei seinem Gastspiel am 28. Juli auf der Freilichtbühne im Familiengarten wird der Ohrwurm unter Garantie zu hören sein. „Das bin ich meinen Fans schuldig. Ist ja auch ’ne geile Nummer“, hat er bei einem seiner zahlreichen und stets umjubelten Konzerte in Eberswalde gesagt. Diesmal kommt der Emotionen weckende Sänger vor allem, um sein erst im März erschienenes 18. Studioalbum „Meteor“ vorzustellen.

Für seine Fans ist Matthias Reim meist nur Matze. Sie gehen mit ihm durch Dick und Dünn, feiern ihn für seine oft autobiografisch wirkenden Lieder, deren Noten und Texte häufig selbst erarbeitet sind, und singen bei den Konzerten nicht selten jede Zeile mit. Der Sänger hat nach seiner ersten Erfolgs-CD mit dem schlichten Namen „Reim“ bisher ein weiteres Mal das Gefühl erlebt, auf Platz 1 der deutschen Verkaufscharts zu landen: Mit dem Album „Unendlich“ (2013) ist er auf dem Spitzenplatz eingekommen. Und seine Werke „Die Leichtigkeit des Seins“ (2014) und „Phoenix“ (2015) haben es immerhin auf den zweiten Platz geschafft und konnten sich dort wochenlang halten.

Persönliches musikalisch zu verarbeiten – das ist vielleicht das künstlerische Markenzeichen von Matthias Reim, der sich in dieser Hinsicht mit „Meteor“ beinahe selbst übertrifft. Die Scheibe enthält hymnenartige Knaller wie „Himmel voller Geigen“, die dem Publikum sofort ins Ohr und dann nicht mehr aus dem Kopf gehen. Doch deutlicher als bei eigentlich allen Vorgängern prägen Balladen die CD. Als einer der Höhepunkte auf „Meteor“ dürfte das Lied „Verdammt noch mal gelebt“ gehören, das für den 60-Jährigen zu einer Art Lebensbeichte geworden ist. „Ich will sagen können: Ich habe gelacht, geweint, geliebt, Ich will sagen können: Ich hab’ alles versucht ... Ich will sagen können: Ich hab’ verdammt noch mal gelebt“, heißt es darin.

In Eberswalde war der Star mit der authentischen Ausstrahlung schon häufiger zu erleben. Er stand mit seiner eigenen Band und mit Bonnie Tyler auf der Freilichtbühne des Familiengartens. Jedesmal hat das Publikum ihm Zugaben abgefordert – und immer hat er sich gern für seine Fans verausgabt. Zuletzt war der Musiker 2014 in der Barnimer Kreisstadt zu Gast.(sk)

Tickets unter Tel. 0335 6659958 oder in der Tourist-Info an der Steinstraße 3 in Eberswalde