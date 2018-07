Richter halten Beitrag für weitestgehend verfassungsgemäß

MOZ

Karlsruhe (MOZ) Der Rundfunkbeitrag ist im Wesentlichen verfassungsgemäß. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe kippte in seinem am Mittwoch verkündeten Urteil lediglich die Regelung für Zweitwohnungen. Die übrige Ausgestaltung des Beitrags von derzeit monatlich 17,50 Euro pro Wohnung zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist demnach aber rechtens.

Das Bundesverfassungsgericht hatte festzustellen, ob es sich bei dem Rundfunkbeitrag nicht vielmehr um eine Steuer als eine Gebühr handelt. Denn wäre dem so, hätten die Länder, die den Rundfunkbeitragsstaatsvertragaufgesetzt haben, keine Gesetzgebungskompetenz.

Das Bundesverfassungsgericht musste darüber hinaus feststellen, ob es zulässig ist, den Beitrag von derzeit monatlich 17,50 Euro pro Haushalt bzw. Wohnung zu erheben. Bis 2013 richtete sich der Beitrag nach Art und Anzahl der einzelnen Geräte.