Zwei Hochhäuser für Westend

Werbeschild am Bauzaun: So sollen die beiden Gebäude nach ihrer Fertigstellung aussehen. © Foto: Sven Klamann

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Schon zum 1. August 2019 sollen die ersten Mieter einziehen. Der Bau der beiden Mehrstöcker und der Tiefgarage an der Heegermühler Straße 14 schreitet im Eiltempo voran. Dennoch nennt Investor Guido Ney seine selbstgesteckte Zeitvorgabe „mächtig ambitioniert“.

Der vordere der beiden riesigen Krane auf der Baustelle in Westend ist bereits von der Eisenbahnbrücke aus zu sehen. Weit reicht sein Schwenkarm auf die vielbefahrene Straße hinüber. Am Bauzaun fällt sogar eilig Vorüberfahrenden das Schild auf, das die im Entstehen befindlichen sechs- und siebenstöckigen, jeweils mit einem zusätzlichen Sockelgeschoss versehenen Wohnhäuser per Computervisualisierung im fertigen Zustand zeigt. „Seit diese Informationstafel steht, häufen sich bei der durch uns beauftragten Maklerfirma in Templin die Anfragen Interessierter“, freut sich Guido Ney, erfolgreicher Bauunternehmer aus Finowfurt, der die Zehn-Millionen-Euro-Investition als Bauherr verantwortet und zugleich als Generalauftragnehmer vorantreibt. Beim hinteren höheren Wohnhaus wachsen inzwischen die ersten Wände – errichtet aus Ortsbeton, also nicht aus Fertigteilen aufgestellt, sondern gemauert.

Neben der perfekten Lage, nahe am Bahnhof und unweit des Zentrums, sei es wohl der mittlere Standard, der für die beiden Wohnhäuser spreche, findet der Investor. Die 71 Wohnungen, die über zwei bis vier Zimmer verfügen und zwischen 55 und 100 Quadratmeter groß sind, werden unter anderem mit Fußbodenheizungen ausgestattet und sind barrierefrei über Aufzüge erreichbar. Auch verglaste Balkone sind eingeplant, ebenso je Wohnung ein Tiefgaragenplatz.

„Alles in allem 20 Firmen der unterschiedlichsten Gewerke arbeiten auf dieser Baustelle zusammen“, berichtet Guido Ney, dessen ehrgeiziges Ziel es ist, bis zum Wintereinbruch die Rohbauten vollenden zu können. „Mitte November wollen wir das Richtfest feiern“, kündigt der Finowfurter an. Auf die feierliche Grundsteinlegung habe er verzichtet, weil nach dem Eintreffen der Baugenehmigung alles schnell gehen sollte. Auch wenn sich viele Westender diese Zeremonie gewünscht hätten. „Aber uns fehlte die Zeit“, bedauert der Investor.

Vor allem das Wetter könnte Guido Ney noch einen Strich durch die Rechnung machen. Den Starkregen in der vorigen Woche habe die Baustelle prima überstanden. „Der wunderbar versickerungsfähige Boden hat das viele Wasser wie ein Schwamm aufgesaugt“, sagt der Bauherr. Sollten die drei Rohbauten stehen und wenigstens notdürftig abgedeckt sein, bevor der Frost zuschlägt, könnte über den Winter der Innenausbau erfolgen.

Das fast 10 000 Quadratmeter große Grundstück, von dem etwa 4000 Quadratmeter bebaut werden, war als Standort der markanten Fabrikantenvilla Quiring bekannt, die wegen Baufälligkeit abgerissen werden musste, und wegen seines parkähnlichen Zuschnitts beliebt.