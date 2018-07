Odin Tietsche

Hohen Neuendorf (MOZ) Am Dienstagabend wurde ein Busfahrer von einem unbekannten Fahrgast in einem Linienbus in Hohen Neuendorf mit Fäusten geschlagen und beleidigt, weil dieser zuvor nicht an der Wunschhaltestelle des Fahrgastes angehalten hatte.

Der unbekannte Mann hatte allerdings nicht, wie erforderlich, den Halteknopf gedrückt, um dem Fahrer das Signal zum Halten zu geben. Er prügelte dann unvermittelt auf den Fahrer ein. Anschließend verließ er den Bus und flüchtete zum S-Bahnhof Hohen Neuendorf.

Der Busfahrer musste von Rettungssanitätern behandelt werden, stand unter Schock und konnte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Die Kriminalpolizei ermittelt.