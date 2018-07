Technisch fit und mit bildhübscher Form

MOZ

Hut ab, wie Kia weiter seinen Weg geht und sich in der Autoszene zusehends Ansehen verschafft. Ein gelungenes Beispiel ist der kompakte Ceed. Trägt er doch schon seit 2007 zum erfolgreichen Wachstum der Marke auf unserem Kontinent bei. Seitdem sind bereits knapp 1,3 Millionen des waschechten Europäers im slowakischen Zilina vom Band gelaufen. Die jetzt frisch auf Kiel gelegte 3. Generation ist nicht einfach nur eine Wachablösung, sondern soll den Koreaner in der Golfklasse ganz nach vorn rudern. Ob er das Zeug dazu hat? Der Märkische Markt ist ihn schon gefahren.

Eine Neuerung geht schon beim Namen los. Der Einfachheit halber wird nun kein Apostroph mehr eingeflochten, aus Cee´d wird demnach Ceed. Beim ersten Rundgang um das neue Auto stellen wir fest: Donnerwetter, was für eine gelungene Form, was für ein emotional ansprechendes Design. Beim Outfit ließ man sich vom bildhübschen Stinger inspirieren, Kias ersten Gran Turismo. Zum sportlichen Auftritt gehören denn auch ein breiter Grill in kia-typischer Tigernasen-Form, breiteren unteren Lufteinlässen und scharf gezeichneten Linien, die die Motorhaube länger wirken lassen. Gefällig zudem die stark ausgeprägte Schulterlinie. Zum äußeren Pfiff tragen vorn noch Vier-Spot-LED´s im Tagfahrlicht bei. In höheren Ausstattungsversionen leuchten sogar die Rücklichter mit LED-Tagfahrlicht und die vorderen Scheinwerfer mit LED-Technik.

Insgesamt wurde der Ceed etwas flacher (1,45 m) und um 2 cm breiter (1,80 m). Länge (4,31 m) und Radstand (2,65 m) blieben indes gleich. So proportioniert und bestückt glänzt der proper geformte Ceed jedenfalls mit einem bemerkenswerten Schuss Eigenständigkeit. Nächster Pluspunkt: Wo andere mit Platz einschränkenden Attitüden aufwarten, sammelt der Koreaner vor allem mit optimaler Raumausnutzung Punkte. Durch seine 2,65 m auseinander stehenden Achsen war dieser schon beim Vorgänger solide, jetzt gerät er noch üppiger. Die Füße der Fondsitzer sind jedenfalls schon mal manierlicher untergebracht. Und auch neuen Sitze gefallen, fühlen sich angenehm straff an. Größer wurde zudem das Gepäckabteil. Es verdaut mit 395 l immerhin 15 l mehr als der Vorgänger, gefällt mit einem zusätzlich verstellbaren Ladeboden. Parallel dazu konnte von den Ingenieuren eine um knapp neun Zentimeter niedrigere Ladekante verbaut werden. Auch findet sich vieles aus den Architekturkonzepten anderer aktueller Kia-Modelle im Innenraum wieder. Wir freuen uns über die gute Qualität rundum, ertasten Soft-Touch-Materialien und Oberflächen mit satinierter Chromoptik. Das Armaturenbrett wirkt durch ihr horizontal ausgerichtetes Layout plastisch, nahtlos und schlank. Auf der Mittelkonsole prangt je nach Version ein 5 bis 8 Zoll großer Touchscreen.

Für Fahrspaß sollen zwei auf Sauberkeit getrimmte Diesel-Varianten (115 und 136 PS) mit SCR-Kat (AdBlue-Tank fasst 12 l) sowie zwei Turbobenziner mit 120 und 140 PS sorgen. Dazu gesellt sich der bekannte Saugmotor mit 100 PS. Sie erfüllen allesamt die Euro 6d-Temp-Norm. Wir haben uns im Test mal den neuen 1.4er Turbobenziner mit 140 PS und neuem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe vorgeknöpft. Der nicht ganz leise Turbo packt schon untenrum gut zu, kellt bei 1.500 Touren 242 Nm aus dem Vierzylinder. Wir notieren für den Sprint respektable 8,9 s in den Schreibblock, als Höchsttempo vermeldet der Tacho 210 km/h. Der Verbrauch soll bei 5,9 l im Schnitt liegen, 1,5 l Aufschlag ist realistisch.

Fahrverhalten? Von wegen Korea-Sänfte, das Fahrwerk ist ausgewogen justiert. Klar, dass hierfür die Technik (modifizierte Federraten, neue Buchsen für Stoßdämpfer) und auch die Lenkung (direkter) eine gründliche Überarbeitung erfuhren, Komfort und Sicherheit auf neue Gipfel getrieben wurden. So ist der Ceed als erster Kia in Europa mit einem Stauassistenten (optional) ausgestattet, der sich am vorausfahrenden Verkehr bis Tempo 130 km/h orientiert und selbständig das Beschleunigen und Bremsen organisiert. Hinzu kommen zig andere elektronische Helferlein. Standard sind sowohl Frontkollisionswarner mit Notbremsassistent, aktiver Spurhalter, Fernlichtassistent und Müdigkeitswarner. Auch komfortseitig sind Neuheiten an Bord. So gibt es neben einer Frontscheibenheizung auf Knopfdruck ebenso Wärme für die hinteren Sitze.

Alles in allem gefällt der neue Ceed als gelungener Kompakter. Er ist einer, der obwohl Konfektionsware, trotzdem maßgeschneidert ist. Übrigens gibt Kia nach wir vor auf den kompletten Antrieb inklusive Motor und Getriebe sieben Jahre Garantie. Der Basispreis (100-PS-Benziner) des neuen Ceed startet bei 15.990 Euro, der günstigste Diesel (115 PS) bei 21.490 Euro.

Rainer Bekeschus