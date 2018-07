Hammer-Los im Landespokal: Fortuna Glienicke empfängt Energie-Cottbus

Steffen Kretschmer

Glienicke (MOZ) Roland Kerst musste sich um kurz nach 11 Uhr erst einmal sammeln. Der stellvertretende Vorsitzende des BSC Fortuna Glienicke konnte nicht fassen, was im Liveticker zur Auslosung der ersten Hauptrunde des Fußball-Landespokals plötzlich für eine Paarung auf seinemBildschirm erschien. "FC Energie Cottbus, das ist unglaublich", sagte Kerst.

Vor drei Jahren waren sich die Glienicker sicher, mit Optik Rathenow das große Los gezogen zu haben. Doch in der darauffolgenden Saison reiste plötzlich der SV Babelsberg 03 zum Auftakt in den Pokal-Wettbewerb nach Glienicke. "Das war das Nonplusultra", war sich Kerstzumindest bis kurz vor der Auslosung am heutigen Mittwoch sicher. Und jetzt? "Jetzt drehe ich durch. Cottbus ist doch der absolute Knaller und die beste Mannschaft, die man im Pokal bekommen kann", sagte Kerst über die Mannschaft aus der Lausitz, die in der anstehenden Saison in der 3. Liga an den Start geht.

"Ich wusste nicht einmal, dass Energie überhaupt dabei ist. Wir freuen uns im Verein alle sehr darüber. Natürlich bedeutet das Spiel auch wieder eine Menge Arbeit für uns, aber die nehmen wir gerne auf uns." Fortunas stellvertretender Vorsitzender kann einfach nicht fassen, "dass diesmal Trainer Claus-Dieter Wollitz mit seinem Team zu uns in die Bieselheide kommt".

Einzig der Termin für das Duell mit den Fußball-Profis aus der Lausitz ist noch offen. Denn eigentlich gilt der 18./19. August als Termin für die 1. Landespokalrunde. Da Energie Cottbus jedoch am 20. August in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den Bundesligisten SC Freiburg antritt (18.30 Uhr), wird der Fußballlandesverband Brandenburg in Absprache mit beiden Vereinen einen Ausweichtermin für das Spiel finden. Dies teilten die Cottbuser auch bereits auf ihrer Homepage mit.

Die weiteren Partien der 1. Runde im Landespokal mit Oberhavel-Beteiligung im Überblick:

SG Großziethen – TuS Sachsenhausen

SC Oberhavel Velten – Grün-Weiß Brieselang

FC 98 Hennigsdorf – MSV Neuruppin

SV Zehdenick – RSV Eintracht 1949

Fortuna Babelsberg – SV Altlüdersdorf

Grün-Weiß Rehfelde – Oranienburger FC Eintracht