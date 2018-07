Lara Volgnandt ist Kremmens jüngste Erntekönigin

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) „This is the Queen of Kremmen.“ Die Schüler aus Eritrea, Afghanistan und dem Iran blickten erstaunt in die Runde, als Lehrerin Beata Kozak die „Königin von Kremmen“ vorstellte. Mit strahlendem Lächeln, Krone und Schärpe stand auf einmal die 18-jährige Lara Volgnandt mitten im Integrationskurs für Geflüchtete. Kremmens Tourismus-Verantwortliche Andrea Busse, die sie spontan hierher geführt hatte, präzisierte: „She’s the Harvest-Queen“, also die Erntekönigin.

Majestätische Anstalten sind der Kremmenerin, die gerade ihr Fachabitur am Oberstufenzentrum Hennigsdorf absolviert hat, aber fremd. Sie ist bodenständig, will später als Automobilkauffrau arbeiten und bevorzugt den lauschigen Kremmener See gegenüber dem lauten Berliner Nachtleben.

Wie im Topmodel-Traum wurde sie auf der Arbeit entdeckt. „Ich habe auf dem Spargelhof im Service gearbeitet“, erzählt sie von dem Moment, als Detlef Reckin sie ansprach. Der Stadtverordnetenvorsitzende war bis 2016 Chef des Erntefestkomitees. Schon die amtierende Erntekönigin Anja Mink hatte er entdeckt. „Er hat dafür einfach einen Blick“, so Andrea Busse. Lara Volgnandt musste aber etwas überlegen, ob sie das Angebot annimmt. „Ich war baff, als ich die ganzen Auftritte gesehen habe.“ Ihre Vorgängerin hat bis heute 50 Termine absolviert. Doch Lara Volgnandt bewarb sich nichtsdestotrotz. „Ich bin gerne unter Leuten, und es macht mir nichts aus, im Mittelpunkt zu stehen.“

Blicke ist sie gewohnt. Seit zehn Jahren tanzt sie als Mitglied im Karnevalsclub Kremmen Rot-Weiß, momentan bei den Roten Funken und als Solo-Tänzerin. „Mir ist es nicht fremd, auf der Bühne zu sein und die Aufmerksamkeit zu haben.“ Sie rufe es zwar nicht herbei, im Zentrum zu stehen, aber sie könne damit umgehen.

Für Andrea Busse vom Erntefestkomitee war es wichtig, dass die Chemie stimmt. „Immerhin arbeiten wir ein Jahr lang zusammen.“ Sie beschreibt die vor einem Monat von Landrat Ludger Weskamp (SPD) gekrönte Königin als sympathische junge Frau. Bei ihrer Krönung war sie 17 Jahre alt. Sie könnte Kremmens jüngste Erntekönigin sein, so Busse. „In der kommenden Zeit ist sie das Markenzeichen von Kremmen, quasi unser Stadtmarketing.“ Unterstützung bekommt sie von ihrer Familie – und ihrer Vorgängerin. „Anja hat gesagt, dass ich mich mit Fragen an sie wenden kann. Sie meinte, ich solle einfach entspannt sein und mir nicht so viele Gedanken machen.“

Anja Mink wird bis September – in der Monatsmitte soll ihre erste Tochter zur Welt kommen – die Stadt repräsentieren. Ab sofort an ihrer Seite: ihre Nachfolgerin, die ihr zur Übernahme der Krone einen Heidelbeersecco reichte. „Der wird ab dem nächsten Jahr direkt aus Kremmen kommen, jetzt, wo der Spargelhof Heidelbeeren anbaut“, verrät Andrea Busse. Das Sekt-Angebot für Lara wird im kommenden Jahr wohl von Empfang und Empfang steigen. Die Termine sind zahlreich (siehe Info-Kasten).

Sollte es der Kremmenerin mal etwas zu stressig werden, zieht sie sich zurück in die Natur: „Ich reite viel“, erzählt sie. Sie habe zwar kein eigenes Pferd, aber eine Reitbeteiligung auf einem Beetzer Pferdehof. Und dann ist da noch Buma, der australische Dingo. „Er ist zurückhaltend, ein echtes Familientier“, sagt sie über den fünfjährigen Wildhund.

Vor den Kommunalpolitikern, die sie nun häufiger zu Gesicht bekommen wird, hat sie keine Scheu. Immerhin saß sie schon mit einem im selben Boot: Beim Beetzer Drachenbootrennen war sie im „Schwarzen Dampfer“ der CDU. „Sebastian Busse war unser Trommler. Obwohl er Bürgermeister ist, war er nicht verklemmt.“

Sie selbst sei auch eher der offene und familiäre Typ, der gerne in Kremmen wohnt. „Unser Scheunenviertel ist etwas ganz Besonderes, der Spargelhof ist überregional präsent, die Altstadt mit ihren kleinen Straßen und alten Häusern ist sehr schön.“ Lara Volgnandt sagt es im perfekten Werbeton. Doch er wirkt nicht aufgesetzt. Man glaubt ihr. Auch das Lächeln nimmt ihr jeder ab, weil die Augen mitlächeln. Einen An-Aus-Knopf gibt es dafür nicht: „Es kommt einfach automatisch.“ Ihre Freunde finden es cool, dass sie Erntekönigin ist. „Natürlich macht mal jemand einen Spaß und ruft: Ach, jetzt kommt Eure Hoheit. Aber das ist okay, sie freuen sich für mich.“