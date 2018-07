Sommerliches Wetter dürfte anhalten

dpa

Potsdam (dpa) Das milde Sommerwetter in Berlin und Brandenburg dürfte nach Einschätzung von Meteorologen zumindest bis Ende Juli anhalten. Vereinzelt ist in den kommenden Tagen allerdings mit Regen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte.

Die Tageshöchsttemperaturen sollen zwischen angenehmen 24 und maximal 31 Grad liegen. Gut für Hitzegeplagte: Nachts dürfte das Thermometer zumindest die nächsten Tage jeweils weniger als 20 Grad anzeigen.

Bei der Waldbrandgefahr gibt es Entspannung: Am Mittwoch herrschte in 8 von 14 Regionen Brandenburgs nur eine sehr geringe Gefahr, in der Prignitz war allerdings die zweithöchste Warnstufe 4 ausgerufen. Zu den Leidtragenden des schönen Wetters zählen die Landwirte - der Bauernverband hatte bereits über zu viel Trockenheit geklagt.