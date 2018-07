Fehlende Schiedsrichter: Punktabzug und Geldstrafe für SV Altlüdersdorf II

Stefan Zwahr

Altlüdersdorf (MOZ) Die zweite Mannschaft des SV Altlüdersdorf startet mit drei Minuspunkten in die neue Saison. Grund: Der Verein stellte im dritten Jahr in Folge nicht die erforderliche Zahl an Schiedsrichtern. „Es gibt ein offizielles Urteil des Landessportgerichtes, das am Montag verschickt wurde“, erklärte Michael Reichert auf Nachfrage.

Der Vorsitzende des Fußballkreises Oberhavel Barnim, der bis Ende Juni die Funktion des Schiedsrichter-Obmanns ausfüllte, hatte bereits vor einigen Tagen den SV Friedrichsthal, SV Mühlenbeck und SV belafarm Beetz-Sommerfeld aus dem gleichen Grund belangt. „Dass es im Land länger dauerte lag daran, dass der SV Altlüdersdorf im Vorfeld eine Erklärung darlegen konnte. So kam es zu der Verzögerung.“

Dass der SVA vom Punktabzug betroffen ist, hat nach den Worten von Steffen Misdziol, Vorsitzender des Spielausschusses beim Fußballkreis, einen einfachen Grund: „Belangt wird die Mannschaft des Vereins, die im Land am höchsten spielt.“ Dies sei das Landesklasse-Team, da die Erste als Oberligist im Bereich des Nordostdeutschen Fußballverbandes unterwegs sei.

Neben dem Punktabzug werden die Lila-Weißen mit einer Geldstrafe in Höhe von 250 Euro belegt. Diese richtet sich nach der Anzahl der fehlenden Schiedsrichter. Dass Friedrichsthal mehr zahlen müsse, liege laut Reichert daran, dass mehr Unparteiische fehlen.

SVA-Trainer Steven Bergmann nahm das Urteil durchaus gelassen hin. „Ich kann die Statuten akzeptieren. Wer Mannschaften meldet, muss auch Schiedsrichter stellen.“ Bedauerlich sei, dass der Verein für Versäumnis aus der Vergangenheit bestraft wird. Im Sommer seien neue Unparteiische hinzugekommen, da im Verlaufe der vergangenen Saison intensiv geworben worden war. „Wir erfüllen nun das Soll. Dennoch behalten wir das Thema auf der Liste“, versichert Bergmann. „Lieber haben wir künftig zu viele Schiedsrichter.“