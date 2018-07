Qualitätsprogramm soll S-Bahn-Verkehr stabiler machen

dpa

Berlin (dpa) Für die Fahrgäste der Berliner S-Bahn soll der Zugverkehr in den nächsten Jahren zuverlässiger werden. Ein Programm bis 2025 sieht vor, Störquellen in der Technik des Schienennetzes und in den Fahrzeugen zu beseitigen. Die Deutsche Bahn will dafür 32 Millionen Euro extra ausgeben. Mit dem Geld sollen auch 100 Lokführer pro Jahr zusätzlich ausgebildet und eine Reihe von Bahnhöfen verschönert werden, kündigte der Berliner Bahn-Bevollmächtigte Alexander Kaczmarek am Mittwoch an. Schon länger geplant ist, die S-Bahn-Flotte bis Ende 2023 um 222 Wagen oder rund 15 Prozent zu vergrößern, um so auf die wachsende Fahrgastzahl zu reagieren.

„Mit unserer Leistung sind wir nicht immer zufrieden und haben daher noch einmal alles auf den Prüfstand gestellt“, begründete S-Bahn-Geschäftsführer Peter Buchner das Qualitätsprogramm „S-Bahn Plus“. Der Maßnahmenkatalog umfasst 180 Einzelpunkte.

So sollen die Technikanlagen der stark belasteten Stadtbahnstrecke häufiger gewartet werden. Mehr als 900 störfanfällige Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik sowie Signalkabel würden ausgetauscht, berichtete Kaczmarek. Derzeit gibt es nach Buchners Angaben im S-Bahn-Netz drei bis vier Signalstörungen täglich. Das führt zu Verspätungen oder sogar Zugausfällen. Eine zentrale Schnittstelle in der Betriebszentrale Halensee für alle 14 elektronischen Stellwerke soll helfen, Störungen schneller zu erkennen.

Als weitere Schwachstelle hat die S-Bahn ein Relais an den Türen der S-Bahn-Wagen ausgemacht. Wenn eine Tür nicht schließt, kann der Zug nicht weiterfahren. Die störanfälligen Türrelais sollen möglichst bald ersetzt werden. Ein anderes Problem seien die Elektronikschränke in den S-Bahnen der Baureihe 481. An sehr warmen Tagen überhitzen diese Kästen immer wieder. Damit falle die gesamte Zugelektronik aus, erklärte Buchner. Nun sollen die Elektronikschränke eine Kühlung erhalten. Es werde rund ein Jahr dauer, bis alle Züge ausgerüstet seien, hieß es.

„Es gibt nicht den einen großen Hebel, nicht die eine Lösung, die wir kaufen könnten, das hätten wir sonst längst getan“, sagte Buchner zu den vielen Ansatzpunkten für einen stabileren Verkehr. Im ersten Halbjahr seien 94,5 Prozent aller S-Bahnen pünktlich gewesen. Ziel sei ein Wert von mehr als 96 Prozent.

Als gravierendes Problem beschrieb Kaczmarek Menschen, die „aus welchen Gründen auch immer“ auf Gleise springen oder dort entlanggehen. Allein im Ostbahnhof gebe es pro Jahr rund 100 Störungen durch Personen im Gleis. An den Bahnsteig-Enden würden dort nun kleine Zäune errichtet, die verhindern sollten, dass Unbefugte aufs Gleis gelangten.

Buchner, Kaczmarek und andere regionale Bahnmanager wollen an fünf Tagen im August auf größeren S-Bahnhöfen das Programm vorstellen und dabei mit Fahrgästen ins Gespräch kommen. „Wir wollen erfahren, was Fahrgäste für Ideen haben“, sagte Kaczmarek.