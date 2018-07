Honda gestohlen

MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) In Eisenhüttenstadt ist in der Nacht zum Mittwoch erneut ein Auto gestohlen worden. Diesmal handelte es sich nach Angaben der Polizeidirektion Ost um ein Fahrzeug der Marke Honda, das in der Poststraße abgestellt war. Die Polizeibeamten haben nach bekanntwerden des Diebstahls umgehend die Fahndung nach dem Pkw und den unbekannten Tätern eingeleitet. Diese hinterlassen dem Halter einen Schaden von rund 10 000 Euro. Erst in der Nacht zum Montag wurde in der Poststraße ein VW gestohlen.