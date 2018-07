Polizei fahndet mit Phantombild nach Einbrecher aus der Kreisstadt

Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Die Polizei sucht derzeit mit einem Phantombild nach einem Mann, der in Oranienburg in ein Wohnhaus einbrechen wollte.

Der Unbekannte versuchte am 8. Januar gegen 9 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Neukirchener Straße aufzuhebeln. Dabei wurde er aber vom Bewohner des Hauses überrascht und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Person wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm bis 180 cm groß; etwa 20 Jahre alt; schlank; überdurchschnittlich lange Beine; er trug eine auffällige Mütze mit rotem Streifen, mittig ein unbekanntes Logo; er trug eine dunkle Jeans und sprach mit einem osteuropäischen Akzent.

Wer erkennt den abgebildeten Mann oder wo ist er bereits in Erscheinung getreten? Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Oranienburg unter der Telefonnummer 03301/8510 entgegen.